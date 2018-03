Uccisa a coltellate una ragazza di 20 anni | il corpo ritrovato in un pozzo

Choc in Sicilia - mamma di 20 anni Uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : Choc nel Siracusano. È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini...

Ventenne Uccisa a coltellate e gettata in un pozzo nel siracusano. Indiziato dell'omicidio il compagno della vittima : È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del siracusano. vittima una giovane di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi. A denunciarne la scomparsa era stato ieri sera il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno.Il compagno della vittima si trova al ...

Pamela non è morta per overdose : "La ragazza è stata Uccisa da due coltellate" : Depositate le perizie mediche e tossicologiche: la diciottenne romana assunse droga ma il decesso è stato provocato da due colpi di arma da taglio

Nadia - Uccisa a coltellate dal suo paziente : indagate altre 7 persone : Nadia Pulvirenti, 25 anni, è la ragazza uccisa a coltellate, nel gennaio di un anno fa, da Abderrahaim El Moukhtari...

Federica Uccisa con 7 coltellate - il marito non aveva mai avuto denunce per maltrattamenti : Accorsi sul posto, i Carabinieri hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso per entrare nell'abitazione: Federica Ventura, di 40 anni, era riversa sul pavimento; il marito Ferdinando Carella aveva ...

Macerata - Pamela stordita e poi Uccisa a coltellate. Indagini alla stretta finale : Macerata - stordita in salotto con un colpo alla tempia, uccisa con coltellate al fegato e poi trascinata sulla meravigliosa, grande terrazza con vista sui Sibillini: è lì, in quei quaranta metri ...