Poesia danza lenta Cicognani | bufala storica | come nasce e perché non condividerla

optimaitalia

: RT @PanariellinaIda: @Ballando_Rai Siete la miglior poesia dell'arte della danza,la poesia di quei gioiellini programmi riempiono cuore don… - paolobelliswing : RT @PanariellinaIda: @Ballando_Rai Siete la miglior poesia dell'arte della danza,la poesia di quei gioiellini programmi riempiono cuore don… - OptiMagazine : Poesia #danzalenta #Cicognani: bufala storica, come nasce e perché non condividerla - daniele19921 : RT @PanariellinaIda: @Ballando_Rai Siete la miglior poesia dell'arte della danza,la poesia di quei gioiellini programmi riempiono cuore don… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Torna alla ribalta una vecchiadenominata ladi: si tratta di una(anche pregievole) che sarebbe stata scritta da una ragazzina malata terminale di cancro e che in molti in questi giorni stanno condividendo via Facebook ma anche WhatsApp, commossi dalle parole di una persona pronta a lasciare questa vita. Chiaro che l'intenzione di chi diffonde il messaggio sia tutta positiva ma peccato che sempre la medesima nota presenti i dati sensibili del dottore Alessandro, Direttore dell'Unità operativa di Pediatria presso l'Università degli Studi di Bologna e il Policlinico S.Orsola‐Malpighi, mettendo il professionista ancora una volta al centro dell'attenzione. Ebbene si,non è la prima volta che ciò accade.Andiamo agli albori dellache ha le sue origini negli Stati Uniti e che in origine non aveva certo tra i ...