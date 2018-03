Inter travolge la Sampdoria a Genova

: Samp-Inter 0:5 la Miglior Inter vista finora, equilibrata nelle due fasi e micidiale sotto rete, travolge una Samp… - pisto_gol : Samp-Inter 0:5 la Miglior Inter vista finora, equilibrata nelle due fasi e micidiale sotto rete, travolge una Samp… - IFusirosanero : Serie A, l'Inter travolge la Sampdoria: poker di Icardi, 5-0 al Ferraris - Sportmediaset -

tutto facile per l'che5-0 la, alla seconda sconfitta di fila dopo il ko di Crotone Grande protagonista Icardi,autore di un poker di reti che gli permette di salire a quota 22 in campionato. Primo tempo senza storia: i nerazzurri, dopo aver sfiorato il gol per 4 volte, sbloccano con Perisic (26').Poi tris di Icardi (30' rigore,31' e 44').Allo scadere sussulto dei doriani:palo di Zapata.Ad inizio ripresa ancora a segno Icardi (51').L'ultima emozione la regala Candreva che però indugia troppo.(Di domenica 18 marzo 2018)