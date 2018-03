Il posto ideale per estrarre bitcoin

Oscar 2018 - il monologo di Jimmy Kimmel : "L'oscar è l'uomo ideale per Hollywood. Tiene le mani a posto e non ha un pene" : "Quando sentirete il vostro nome non alzatevi subito, aspettate un minuto". Jimmy Kimmel per il secondo anno presenta la notte degli Oscar e la sua prima battuta ricorda la gaffe che lo scorso ha segnato la serata: la premiazione errata di La La Land come miglior film, al posto di Moonlight."Una settimana prima dello show mi hanno chiesto se potevo fare una scenetta con i notai, io ho detto no. E poi l'hanno fatto", continua Kinnel dal palco. Il ...