Allerta Protezione civile | venti e neve a basse quote al Nord-Est

“Tempesta di San Giuseppe” - ecco l’Allerta Meteo della Protezione Civile per la Festa del Papà 2018 : forte maltempo in tutt’Italia - neve al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore, l’ingresso di aria fredda sulle regioni Nord-orientali, apporterà venti di burrasca e nevicate a basse quote, con sconfinamenti fino in pianura, al Nord-est. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ...

Meteo - oggi torna il maltempo : temporali e vento forte - l'Allerta della protezione civile : torna il maltempo. Secondo la protezione civile quella di oggi, domenica 18 marzo, sarà una giornata caratterizzata da temporali e vento forte soprattutto al centro sud. L’avviso della protezione civile prevede dal...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per Domenica 18 Marzo : forte maltempo in tutt’Italia - burrasca al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore, la formazione di un minimo al suolo tra Sardegna e Corsica, porterà a una accentuazione delle precipitazioni sulle aree tirreniche del Paese, specie quelle meridionali peninsulari, e venti di burrasca al sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta Meteo WeekEnd - avviso della protezione civile per Sabato 17 e Domenica 18 Marzo : ecco MAPPE - DETTAGLI e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni Meteorologiche ancora piuttosto dinamiche su gran parte della Penisola. Nella giornata di domani al Centro Nord persisterà un quadro Meteorologico di tempo perturbato per l’avanzamento sul bacino del Mediterraneo di una struttura depressionaria di origine atlantica. Contestualmente dal Nord- Africa confluiranno verso l’area ionica intense correnti nei bassi strati, ...

Maltempo - Allerta arancione della Protezione Civile : allerta arancione della Protezione Civile su Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Un’area di bassa pressione di origine nord-atlantica ha raggiunto l'Italia determinando precipitazioni frequenti, che interessano in...

Allerta Meteo - forte maltempo Giovedì 15 Marzo : ecco l’avviso della protezione civile - allarme arancione in 3 Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine nord-atlantica raggiungerà l’Italia nella giornata di domani determinando precipitazioni frequenti, che interesseranno in una prima fase le Regioni settentrionali, per poi estendersi anche al centro Italia. Previsti, inoltre, venti forti meridionali su buona parte del centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Stromboli - rientra il livello di Allerta ma la protezione civile avvisa : “fenomenologie del tutto imprevedibili e improvvise” : Sulla base dei dati di monitoraggio a oggi disponibili, il Dipartimento della protezione civile, in stretto raccordo con la struttura di protezione civile della Regione Siciliana, ha disposto, per il vulcano Stromboli, il rientro al livello di allerta verde, che corrisponde all’attività ordinaria, come previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l’isola di Stromboli. Tale valutazione è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : “temporali e forti venti in arrivo anche al Centro/Sud” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo. L’area di bassa pressione di origine atlantica presente sul Mediterraneo, sta determinando precipitazioni diffuse soprattutto al Nord. Nella giornata di domani la perturbazione raggiungerà le regioni meridionali italiane, seguita da un’intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo - Allerta della Protezione civile : "In arrivo temporali e venti forti" : In arrivo temporali e venti forti dal Nord al Centro, allerta della Protezione civile. Codice arancione per rischio idraulico localizzato sulle zone centrali e di levante della Liguria, sull'Emilia-Romagna e sulle zone nord occidentali...

Allerta Meteo per Domenica 11 Marzo - ecco l’avviso della protezione civile : allarme “Arancione” per Toscana ed Emilia Romagna [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, presente sul Mediterraneo occidentale, sta innescando una risalita di correnti caldo-umide verso la nostra Penisola. Il nuovo impulso perturbato determinerà, nella giornata di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, ed una intensificazione della ventilazione, dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione a parte del centro. Sulla ...

Maltempo Milano : monitoraggio di Seveso e Lambro - Allertata la protezione civile : Sarà attivo dalla mezzanotte a Milano il monitoraggio di Seveso e Lambro in conseguenza dell’avviso di criticità per temporali emesso dalla Regione Lombardia: lo ha reso noto l’assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli sulla sua pagina Facebook. “Visto l’avviso di criticità regionale n. 26 del 10 marzo 2018 ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico sull’area del nodo idraulico di Milano IM-09 a decorrere dalle ore ...

Storico accordo Rai-Protezione Civile : Allerta meteo ed emergenze arrivano in diretta TV : E’ stato sottoscritto oggi a Roma un protocollo d’intesa di durata triennale tra il Dipartimento della Protezione Civile e Rai Com finalizzato alla diffusione ai cittadini di informazioni e dati riguardanti servizi di pubblica utilità. L’intesa – firmata da Paolo Molinari, Direttore dell’Ufficio Promozione e Integrazione del Servizio nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, in rappresentanza del Capo Dipartimento Angelo Borrelli, e da ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : avviso della protezione civile - “attenzione a temporali e venti intensi” : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione di origine atlantica che da giorni insiste sulle regioni Centro-meridionali, non accenna a lasciare il nostro Paese e continuerà a convogliare impulsi perturbati determinando un’intensificazione delle precipitazioni. Domani il passaggio di un secondo impulso porterà tempo perturbato su buona parte della penisola, con temporali sulle regioni tirreniche, accompagnati – dal pomeriggio – da ...