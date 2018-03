Udinese-Sassuolo 1-2 | le pagelle di CalcioWeb

Udinese-Sassuolo 1-2 - colpo grosso per la salvezza dei neroverdi : squadra di Oddo in crisi [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Serie A - anticipo Udinese-Sassuolo 2-2 : 19.58 Tre pesanti punti salvezza del Sassuolo che passa 1-2 alla 'Dacia Arena' e rifila all'Udinese il quinto ko di fila. Quaranta minuti di nulla,poi il 1° tempo regala in coda una doppia fiammata: ospiti avanti al 42' grazie alla goffa autorete di Alì Adnan su angolo Sensi, immediato pari friulano con lo strepitoso destro a giro di Fofana proprio sotto l'incrocio (44').Ripresa.Sinistro appena fuori di Politano, che al 74' serve un assist al ...

DIRETTA / Udinese Sassuolo (risultato live 1-2) streaming video e tv : Sensi riporta avanti gli ospiti! : DIRETTA Udinese Sassuolo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra due formazioni a caccia di riscatto in campionato(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:32:00 GMT)

Udinese Sassuolo in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 18 : formazioni ufficiali Udinese , 3-5-2, : Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Jankto, Ali Adnan; De Paul; Maxi Lopez. All.Oddo Sassuolo , 3-5-2, : Consigli; Goldaniga, ...

Udinese-Sassuolo La diretta dalle 18 i neroverdi a caccia di punti salvezza : L'Udinese, reduce dalla sconfitta in casa della Juventus ed in grave crisi di gioco e di risultati, apre la 30esima giornata di Serie A ospitando nell'anticipo delle ore 18 del sabato il Sassuolo, ...

Udinese-Sassuolo - le formazioni ufficiali : Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali, prende il via la 29^ giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per le zone alte e basse della classifica. Apre il turno la gara tra Udinese e Sassuolo, la squadra di Oddo sta disputando una seconda parte di stagione positiva mentre quella di Iachini è in crisi nera e rischia la retrocessione, serve un cambio di passo immediato per non compromettere la stagione. Udinese-Sassuolo, le ...

Serie A Udinese-Sassuolo - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : UDINE - Quattro sconfitte di fila per l' Udinese , opposta ad un Sassuolo che non vince da nove turni e che rischia la retrocessione. L'anticipo della 29esima giornata di Serie A mette di fronte due ...

Serie A Udinese-Sassuolo - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : UDINE - Missione punti per scacciare la crisi. Del resto, l' Udinese viene da 4 sconfitte consecutive, mentre il Sassuolo non vince da 3 mesi, l'ultima vittoria risale a dicembre, poi un'astinenza che ...