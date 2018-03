Sanremo Young | stasera la finalissima

Blastingnews

: The Kolors alla finalissima di #SanremoYoung su Rai1 @TheKolors @RaiUno @antoclerici - rtl1025 : The Kolors alla finalissima di #SanremoYoung su Rai1 @TheKolors @RaiUno @antoclerici - blogstreetnews : [Fonte: gingergeneration_it] SANREMO YOUNG: ecco le anteprime della FINALISSIMA ! - OVO_Bolt : RT @team_world: #SanremoYoung questa sera la FINALE su #RaiUno ?? Scopri qui tutti GLI OSPITI MUSICALI della serata > -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Ci siamo, il grande giorno è arrivato., 16 marzo 2018, andra' in onda ladi #, programma condotto da #Antonella Clerici direttamente dal teatro Ariston di. Durante la serata saranno tanti gli ospiti che faranno parte del grande finale e, soprattutto, si esibiranno insieme ai giovani finalisti. In queste puntate gli artisti in gara hanno saputo emozionarci per le loro voci ed hanno mostrato una certa padronanza del palco nonostante l'eta' e la poca esperienza. Va detto, infatti, che i concorrenti sono tutti giovanissimi e vanno dai 14 anni ai 17 anni. Anche l’orchestra è formata da tanti ragazzi giovani. Insomma, un programma frizzante dedicato alla bella #Musica che premiera' talenti che hanno ancora una lunga strada davanti.: scopriamo i 4 finalisti Nella puntata andata in onda eccezionalmente di mercoledì VIDEO, per ...