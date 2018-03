Promo del finale di American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace in onda il 23

Periodo di Promozioni Vodafone : altre due a ridosso della Festa del Papà 2018 : Le promozioni Vodafone si susseguono una dopo l'altra, gravitando intorno alla Festa del Papà 2018. Vi abbiamo già parlato della possibilità messa a disposizione dall'operatore circa la realizzazione di particolari cartoline virtuali (personalizzate con foto, filtri, cornici, dediche e stickers di vario genere, e da poter essere inviata subito, oppure scaricata ed inoltrata in un secondo momento, magari più a ridosso della ricorrenza del 19 ...

Usb : ''Promoter e hostess - la nuova frontiera della schiavitù'' : ''Promoter ed hostess sono quei lavoratori atipici che compongono lo schiavismo del mondo del lavoro contemporaneo, in particolare nel settore del commercio - ha dichiarato l'Usb Viterbo - questi ...

Candidatura del Parco dell’AsPromonte all’UNESCO Global Geoparks : domani la presentazione : domani, Sabato 17 marzo alle ore 9, presso la Sala Conferenza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà il Forum di presentazione della Candidatura del Parco dell’Aspromonte all’UNESCO Global Geoparks (Rete dei Geoparchi mondiali UNESCO). Gli Unesco Global Geoparks sono creati attraverso un processo che coinvolge tutte le autorità locali e regionali e gli attori del territorio per costruire una più ampia strategia di sviluppo ...

Iliad Mobile verso l’Italia : l’ultima super Promozione francese della compagnia telefonica : Si parla sempre di più di Iliad Mobile in questi giorni, a maggior ragione dopo la messa in onda durante il TG1 di un servizio riguardante la nuova compagnia telefonica pronta a fare il suo esordio in Italia. Anche gli utenti meno avanzati, infatti, cominciano a porsi delle domande su quelle che saranno le sue prime offerte, ma soprattutto sul tipo di copertura che riuscirà a garantire rispetto agli altri operatori. Appoggiandosi in un primo ...

Parco dell’AsPromonte : avviato il primo monitoraggio dei rapaci rupicoli - Falco Pellegrino e Lanario : E’ iniziato in questi giorni il censimento dei rapaci rupicoli del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con particolare riferimento al Falco Pellegrino Falco peregrinus (nella foto di Pierpaolo Storino) e al Lanario Falco biarmicus, specie di rilievo conservazionistico per il nostro Paese, in particolare quest’ultimo, che risulta gravemente minacciato a livello globale. La nuova campagna di ricerca si inserisce in una più ampia strategia di ricerca ...

Pagelle TV della Settimana (5-11/03/2018). Promossi La7 e Antonia Klugmann. Bocciati Immaturi e Ermal Meta : Antonia Klugmann, Bastianich, Barbieri Promossi 9 alla Settimana d’oro de La7. Con l’avvento dell’8 e del 9, l’emittente di Urbano Cairo sembrava quasi spacciata. E, invece, complice la tornata elettorale, La7 diventa quinta rete nazionale (ad un passo dalla quarta) con punte di oltre il 10% di share. La rete è diventata un punto di riferimento, sinonimo di affidabilità e completezza quando si parla di informazione ...

Porti - accordo al Mit Promosso da Delrio per l'uso del Gnl - gas naturale liquido - negli scali marittimi : Teleborsa, - Protocollo di collaborazione tra AssoPorti, Federchimica/Assogasliquidi, Assocostieri, Confitarma e Assoarmatori per l'utilizzo del Gas naturale liquido nei Porti italiani. Firmata al ...

Codici sconto - Promo Marvel/DC - offerte “Festa del Papà” e tanto altro nelle Offerte Amazon della settimana : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le Offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. E se ciò non bastasse, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e di visitare la nostra sezione Offerte dove troverete ogni giorno le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Un esempio? Ecco le Offerte Amazon ...

Promozione TIM per la Festa del Papà 2018 : piano Senza Limiti 12 GB da prendere al volo : Arriva la prima Promozione TIM per la Festa del Papà 2018 che consiste in un piano tariffario davvero vantaggioso, dal nome alquanto promettente ovvero Senza Limiti. Per la speciale ricorrenza, questo potrà essere richiesto tramite Amazon ma con acquisto e attivazione sul sito del vettore. Conviene l'offerta speciale e cosa comporta di preciso? La Senza Limiti TIM dedicata all'evento prossimo del 19 marzo, prevede chiamate illimitate verso ...

Vaccini - ‘un check-up per l’Italia’ : forum per la Promozione e la prevenzione della salute : È scaduto sabato 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. E domani 12 marzo le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini. Il tema dei Vaccini, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro del forum medico-scientifico ”Un check-up per ...

La 'scoperta dell'America' del Promoter friulano : Dieci anni fa, il 21 febbraio 2008, è stato il primo a portare a Londra stelle della musica italiana del calibro di Vinicio Capossela , Franco Battiato , Ligabue e Carmen Consoli , che - incredibile ...

Aeroporto dello Stretto verso la chiusura serale - dall'AsPromonte il disperato appello alla politica : 'così scompariamo' : ... è sede, inoltre, di una Università per Stranieri, la Dante Alighieri, peraltro l'unica del Mezzogiorno, che attrae centinaia di studenti da ogni parte del mondo. Reggio, pertanto, per vocazione ed ...

Con Le regole del delitto perfetto 4×14 riparte il toto-morto prima del finale di stagione : recensione e Promo 4×15 : Attenzione: l'articolo contiene spoiler sulla trama de Le regole del delitto perfetto 4x14 e ipotesi sull'episodio 4x15 della serie. L'arte è fatta anche di grandi classici: se leggendo Sherlock Holmes vi aspettate da un momento all'altro che il detective si rivolga al fido assistente con un bel "Elementare, Watson", guardando Le regole del delitto perfetto dovete sempre essere pronti a chiedervi, anche senza preavviso, "Chi è ...

I vari Samsung Galaxy S8 e Note 8 nella Promozione per la Festa del Papà : questi i dettagli : Per la Festa del Papà 2018 prende già il largo una promozione che coinvolge per via indiretta Samsung Galaxy S8 e Note 8, relativamente all'acquisto di un dispositivo forse un po' troppo datato, ma che evidentemente ha ancora mercato: il Galaxy J3 (2016). Si tratta di un telefono per cui l'azienda sudcoreana ha perfino disposto la dismissione della distribuzione relativa alla patch di sicurezza mensili, come vi abbiamo raccontato in modo più ...