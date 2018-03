Roma al tracollo Se riesco a schiva' le buche forse arrivo in Campidoglio | ma

huffingtonpost

(Di giovedì 15 marzo 2018) "Come trovo? Se' leal, manon ci trovo nessuno". Risponde così Renato Zero alla domanda sullo stato di salute della Capitale, la sua città, e sulla gestione di Virginia Raggi.In una videointervista conToday, il cantautore al cinema nei prossimi giorni al cinema con 'Zerovskij' spende però "anche una parola d'ottimismo. Ini non se lo meritano tutto questo, bisognerebbe che qualcuno se ne rendesse conto. Siamo un popolo civile, gente che si è adattata a vivere anche nell'estrema periferia, dove l'acqua non arriva sempre e dove la luce costa di più che ai Parioli".