Juventus | +4 nel segno di Higuain Douglas Costa valore aggiunto La lotta scudetto non è

DIRETTA/ Juventus Atalanta (risultato finale 2-0) info : Higuain e Matuidi boom. Mancini - scintille nel finale : DIRETTA Juventus Atalanta, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si recupera la partita di Serie A che era stata rinviata per neve a fine febbraio(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:12:00 GMT)

Juventus - una plusvalenza all'anno per restare nella top 10 d'Europa : 1 di 3 Successiva TORINO - Ne avevamo parlato un mese fa: per controbilanciare i minori introiti dal market pool e, in futuro, dai diritti tv la Juventus ha intensificato la politica delle plusvalenze ...

Non solo gol : Dybala nel cuore della Juventus : IL MONDO AI PIEDI DI Dybala AL CENTRO DI TUTTO - Prestazioni che confermano come Dybala sia davvero tornato al top della condizione fisica e psicologica e che i gol non siano stati lampi isolati di ...

Nel college dove il vivaio della Juventus impara a vincere nel risparmio : I?ragazzi che giocano nella Primavera della società bianconera, oltre agli allenamenti, frequentano corsi di educazione finanziaria. Perchè? Per ora coltivano il sogno di giocare in serie A e di vestire la maglia della Nazionale. Di fronte a loro c’è una carriera potenzialmente ricca, ma anche discontinua e piena di rischi, seguita da un “dopo” che è un problema per il 90% dei calciatori professionisti. Per questo è fondamentale pensare a un ...

Juventus - Allegri : 'Le parole di Pochettino? Normale che i nostri dirigenti entrino nello spogliatoio' : TORINO - Reduce dalla straordinaria vittoria di Londra, la Juventus non molla la presa sul campionato. Domenica allo Stadium arriva l'Udinese, un impegno facile solo sulla carta. Allegri torna sulle ...

Tottenham - Pochettino contro la Juventus/ “Agnelli e Marotta hanno messo pressione all'arbitro” : Pochettino contro la Juventus: “Agnelli e Marotta hanno messo pressione all'arbitro”. Il duro attacco dell'allenatore del Tottenham alla squadra di Allegri. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:34:00 GMT)

Juventus - Barzagli/ “Napoli? Conta chi vince - siamo duri a morire - è nel nostro dna” : Juventus, parla Barzagli: “Napoli? Conta chi vince, siamo duri a morire, è nel nostro dna”. Le parole dell’esperto difensore bianconero, dopo la grande impresa di Wembley(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:37:00 GMT)

Tottenham-Juventus - gol Son : Agnelli distrugge tutto! [VIDEO] : Tottenham-Juventus – Si sta giocando la gara di Champions League tra Tottenham e Juventus, grandi emozioni nell’ottavo di finale. Momento iniziale da brividi con il minuto di silenzio per Davide Astori, trovato senza vita prima della gara di campionato contro l’Udinese. Errore clamoroso dell’arbitro che non ha fischiato un rigore nettissimo per la Juventus, proteste incredibili per un fallo su Douglas Costa. Poi la Juventus rischia ...

Lazio-Juventus : previsti 8.000 tifosi bianconeri nella Capitale : TORINO - È stato messo a punto, oggi, il piano di sicurezza per Lazio-Juventus in programma domani alle 18 allo stadio Olimpico , per il quale è prevista la presenza di circa 38.000 spettatori di cui ...

Juventus - Marotta glissa sul futuro di Buffon : 'Ne parlerà con Agnelli' : Buffon ? Del suo futuro parlerà con Agnelli ". Così B eppe Marotta, amministratore delegato della Juventus , ha dribblato le domande sul futuro del portiere. Presente alla consegna del premio "...

Juventus : nel semestre utile 43 - 3 mln : ANSA, - TORINO, 28 FEB - Nel primo semestre della stagione 2017/2018 l'utile di esercizio della Juventus è stato di 43,3 milioni, con una variazione di 28,7 rispetto ai 72 milioni al 31 dicembre 2016. ...

Juventus - utili in calo nel primo semestre : Il primo semestre dell'esercizio 2017/2018 di Juventus si è chiuso con un utile di 43,3 milioni che evidenzia una variazione negativa di 28,7 milioni rispetto all'utile di 72 milioni dell'analogo ...

LIVE Juventus-Atalanta - Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Formazioni ufficiali : c’è Buffon - Dybala in panchina. Allegri sceglie Alex Sandro nel tridente : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atalanta, ritorno della semifinale della Coppa Italia. Le due squadre dovevano trovarsi di fronte domenica, sempre a Torino, ma la neve ha impedito lo svolgersi del match. Oggi, invece, non dovrebbero esserci problemi. Si riparte dall’1-0 dell’andata, firmato da Gonzalo Higuain. Proprio il Pipita potrebbe essere recuperato in vista dell’incontro odierno. È un periodo ...

Coppa Italia 2018 - semifinali di ritorno : nel pomeriggio di Rai 1 Juventus-Atalanta - in serata Lazio-Milan : Gattuso Si decidono oggi le due squadre finaliste della Coppa Italia 2018. Il programma delle semifinali di ritorno si apre nel pomeriggio a Torino con il match tra Juventus e Atalanta e si chiude in serata a Roma con la sfida tra Lazio e Milan. Ecco dove seguire le due partite. Coppa Italia in tv: le partite di mercoledì 28 febbraio 2018 Le due semifinali sono trasmesse in esclusiva da Rai 1: Juventus-Atalanta Mercoledì 28 febbraio, ore 17.30, ...