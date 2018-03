Il colosso dei giocattoli Toys ‘R’ Us chiude i negozi negli Stati Uniti | 33mila posti a

huffingtonpost

(Di giovedì 15 marzo 2018) Internet ha avuto la meglio sul produttore diamericano'R'Us, che ha annunciato ieri la liquidazione di tutti i suoi, segnando la fine di un'era per il famoso distributore diche impiega 65.000 persone in tutto il mondo.'R'Us, che ha dichiarato bancarotta a settembre 2017, sta ora aspettando il via libera della giustizia statunitense per poter "procedere alla liquidazione dell'inventario" dei suoi 735, riferisce una nota del gruppo. "Non abbiamo più il sostegno finanziario per continuare le nostre attività americane", prosegue la nota, affermando che si tratta di una "giornata profondamente triste per noi e per i milioni di bambini e famiglie che abbiamo servitoultimi 70 anni".La compagnia cercherà, tuttavia, di salvare la sua attività in Canada e forse alcuni...