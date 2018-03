Barcellona-Chelsea | Conte ' scompare' dalla foto di Diego Costa

Barcellona -Chelsea 3-0 - blaugrana stellari in Champions League : Messi un alieno - Conte spazzato via [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

DIRETTA RISULTATI Champions League : in campo Barcellona Chelsea 2-0 - LIVE : In campo Barcellona_Chelsea LIVE 2-0 , al 3' Messi, al 20' Dembele, LA CRONACA IN DIRETTA DELLA PARTITA 27' SUAREZ! Giocata spettacolare di Iniesta che poi vede il taglio dell'uruguaiano e lo serve. Il tiro del numero 9 è murato da Courtois. 24' AMMONIZIONE per Sergi ...