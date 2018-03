Inaugurata prima centrale solare italiana in Iran

Inaugurata la prima stazione abruzzese di ricarica per auto elettriche : Si è tenuto questa mattina presso l’Hotel Santacroce Meeting il convegno per l’inaugurazione di Palina,lo strumento per la ricarica dei veicoli elettrici promosso dal Gruppo Repower. Con l’accensione di Palina, la prima dell’intera Regione, l’Hotel Santacroce Meeting entra a pieno titolo in ricarica101, il più grande circuito per auto elettriche realizzato da privati in Italia, lanciato da Repower nell’ottobre 2016. Già definito best practice a ...