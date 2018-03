Fiorentina-Benevento | l’omaggio dei tifosi al Franchi a Davide Astori  La diretta della

Fiorentina -Benevento - la partita si ferma al 13' per Astori : FIRENZE - Un silenzio surreale è calato sul Franchi all'ingresso di Fiorentina e Benevento nel ricordo di Davide Astori : le due squadre sono state accompagnate da 22 bambini con le maglie numero 13 ...

Fiorentina -Benevento 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Fiorentina-Benevento , 28ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato , pagelle, tabellino e sintesi.

