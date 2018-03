Tutti gli orologi elettrici d’Europa sono in ritardo di 6 minuti La colpa? Dei rapporti

“Sempre con noi” : Davide Astori - il ricordo della Fiorentina toglie il fiato. Il tributo al capitano viola è il più commovente di Tutti. Quella canzone in sottofondo - poi… : La morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina 31enne scomparso all’improvviso nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stata uno choc. Per tutti, tifosi, appassionati di calcio e non, che ora si stringono ai familiari. Alla compagna Francesca Fioretti e alla figlia di soli 2 anni Vittoria, soprattutto. Ed è a dir poco commovente il messaggio che è apparso sotto casa Astori lo stesso giorno in cui una fila lunghissima di ...

"Il Neanderthal? - Ri - vive nei geni di Tutti gli europei" : Per le attuali conoscenze scientifiche, come dobbiamo immaginarci questi nostri 'cugini'? 'I Neanderthal erano dei cacciatori-raccoglitori e vanno capiti a partire da questa economia. vivevano in ...

Il Neanderthal? (Ri)vive nei geni di Tutti gli europei : Sino a qualche tempo fa sentirsi dire «Sei un Neanderthal!» non era un complimento. Però negli ultimi anni quello che i paleoantropologi ci hanno rivelato di questo primo colonizzatore dell’Europa ha di molto cambiato la percezione di questo Homo. Che ormai sappiamo con certezza, Dna alla mano, essere un antenato (geneticamente di minoranza) di tutte le popolazioni che non siano rimaste esclusivamente in Africa (è ...

Vecchioni - Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne #paritàdigenere : la campagna e Tutti gli eventi : Vecchioni, Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne: i quattro artisti italiani "ci mettono la faccia" e invitano tutti a fare lo stesso. In occasione della Festa della Donna, il Comune di Milano lancia la campagna #paritàdigenere ed una serie di eventi che si terranno in città per tutto il mese di marzo. tutti i dettagli sull'iniziativa sono disponibili sul sito del Comune di Milano che invita tutti i cittadini a metterci la ...

Regione Lazio - ecco i nomi di Tutti gli eletti : ecco l'elenco, non ancora definitivo, degli eletti al Consiglio regionale del Lazio. PARTITO DEMOCRATICO LEODORI DANIELE DETTO DANIELE DI BIASE MICHELA DETTA DE...

“Aiutateci a trovarlo” - appello disperato della mamma : Tutti i dettagli di una vicenda che sta allarmando un’intera comunità. La sua macchina è stata ritrovata - ma di lui non c’è traccia : ogni piccolo dettaglio può essere importante : L’appello ormai si sta diffondendo rapidamente, anche grazie ai social che almeno in questi casi sono utilissimi, già perché si sta cercando un ragazzo scomparso. “Sono le 4 del mattino e sto aspettando che mio figlio entri da quella porta” è l’appello disperato di Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Neri, il giovane è scomparso da Spoltore (Pescara) lo scorso 5 marzo, a bordo della sua Fiat Cinquecento. ...

“Lo abbiamo trovato impiccato”. Si è ucciso per uno stupido scherzo. Era uno degli studenti più brillanti di medicina - ma per colpa del suo migliore amico ha deciso di farla finita. “Lo aveva detto a Tutti…” : Una storia bruttissima, uno scherzo stupido finito nel peggiore dei modi. aveva confidato ad un amico la scappatella con una ragazza tramite un messaggio, ma lui per scherzo lo ha inoltrato a quasi tutta l’Università. Un gesto fatto con leggerezza e per scherzo ma che per Edward Senior, da tutti chiamato Ted, 22enne giocatore di rugby oltre che brillante studente di medicina all Swansea University, in Galles, era davvero troppo da ...

“Gliel’ha infilata nella vagina - poi la tragedia”. Gioco erotico finisce nel dramma assoluto. L’uomo ha portato di corsa la compagna in ospedale ma era già troppo tardi. Quello che hanno trovato i medici nel corpo della donna ha lasciato Tutti senza parole : Di storie particolari relative al fenomeno (sempre più diffuso) dei giochi erotici estremi ne abbiamo già raccontata qualcuna. Stavolta, però, forse abbiamo raggiunto l’apice. È finita in una tragedia consumatasi ad Arequipa, in Perù. Una donna, Yubitza Llerena, è morta dopo che suo marito ha usato una bomba di mortaio come “sex toys”. Sì, avete letto bene. La notizia è stata riportata da Diario Correo dopo che nei giorni scorsi ...

“Spacciavano nei locali del centro - 21 arresti” : trema la “Roma bene. Le indagini nel mondo di salotti e locali vip. In manette anche lei - nome non certo sconosciuto. Tutti gli sviluppi : Controllavano il mercato della droga nei salotti della cosiddetta Roma Bene, in una zona che va dai Parioli ai locali notturni di via Veneto. Per questo sono finite in manette 21 persone, accusate di di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina e all’estorsione. Non mancano anche nomi importanti tra quelli coinvolti nella vicenda: tra gli arrestati c’è infatti anche Gaia Mogherini, nipote dell’alto ...

ELETTI FORZA ITALIA - REGIONALI LOMBARDIA 2018/ Nomi - seggi e voti : ecco Tutti i 14 consiglieri - c’è Gallera : ELETTI lista FORZA ITALIA, risultati delle elezioni REGIONALI LOMBARDIA 2018: seggi e voti. ecco tutti i 14 consiglieri ELETTI nel partito di Berlusconi, le preferenze per tutte le province(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 17:30:00 GMT)

Kate - William ed Harry : Tutti gli impegni dei principi : Una tripletta reale. Una settimana dopo il meeting a quattro, Kate Middleton, William e Harry hanno preso strade diverse e nella stessa giornata sono stati i protagonisti di tre differenti impegni ufficiali da membri della famiglia Windsor. La duchessa di Cambridge, all’ottavo mese e in un abito blu «riciclato» dalla precedente visita in Svezia, ha presenziato all’inaugurazione della nuova sede londinese dell’associazione ...

"Alle elezioni Tutti bene" : l'esilarante parodia degli Actual : Sono state senza alcun dubbio le elezioni più difficili ed enigmatiche degli ultimi anni, e per gli Actual non poteva esserci occasione più ghiotta. Se Muccino ci facesse un film? La...

Come diventare protagonista del tour dei Negrita ad aprile : Tutti i dettagli : Il tour dei Negrita mette al centro i fan. Come annunciato dalla band, ci sarà la possibilità di apparire sul palco del gruppo capitanato da Pau durante la performance di Scritto sulla pelle, ultimo singolo in radio a partire dal 9 marzo e con un tour già in programma. Il nuovo album del gruppo è quindi in procinto di essere rilasciato, con il titolo Desert Yacht Club. Il tour è già stato annunciato e con biglietti in prevendita su TicketOne ...

Elezioni - il nuovo Parlamento : Tutti gli eletti della 18esima legislatura : Chi ha vinto le Elezioni? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...