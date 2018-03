Toni Iwobi | Mario Balotelli? Un ragazzo viziato

huffingtonpost

: Toni Iwobi, il nigeriano eletto al Senato con la Lega:«Qui non c’è razzismo» - Corriere : Toni Iwobi, il nigeriano eletto al Senato con la Lega:«Qui non c’è razzismo» - LegaSalvini : Risultati elezioni 2018, il primo senatore nero è della Lega: eletto Tony Iwobi, imprenditore bergamasco di... - TgLa7 : #elezioni2018 E' leghista il primo senatore di colore d'Italia .Toni Iwobi, 62 anni, origini nigeriane, e' nel partito da 20 anni -

(Di giovedì 8 marzo 2018) "è un, non si rende conto di essere un personaggio pubblico. Però per favore, non mi interessa rispondergli, ci sono problemi molto più importanti in questo Paese".risponde a. Il calciatore, con un post su Instagram, aveva criticato la sua elezione tra le file della Lega: "Forse sono cieco io o forse non gliel'hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!". Dopo la polemica, sono in molti a chiedere al senatore un commento, Si legge sul Corriere della sera:"Con tutto il rispetto per, non mi interessa rispondergli ufficialmente. Sarà un bravo calciatore, ma per il resto non voglio commentare", dice. Immediate le stizzite repliche di Matteo Salvini, segretario del Carroccio, "non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori".aveva già glissato l'argomento in un'intervista ...