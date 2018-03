Jaina Lee Ortiz in Station 19 coi consigli di Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy | “Tra Andy e

optimaitalia

(Di domenica 4 marzo 2018) Il ruolo da protagonista diLeein19 è stato presentato nel crossover della nuova serie ABC con Grey's, di cui la nuova scommessa di casa ShondaLand rappresenta uno spin-off.La stazione 19 dei pompieri di Seattle è la location in cui si svolge la trama dell'omonima serie nata da una costola del longevo medical drama, che farà il suo debutto ufficiale giovedì 22 marzo: la fittizia19 è a soli tre isolati dall'altrettanto fittizio Grey Sloan Memorial, come spiegato nel blackdoor pilot in onda negli Stati Uniti il primo marzo, in cui la protagonistaHerrera viene presentata come valorosa vigilessa del fuoco, mentre arriva in ospedale con la mano nell'addome di un paziente per fermare un'emorragia.https://youtu.be/i5CRDMcMfrgParlando di questo primo episodio che ha introdotto al pubblico il suo personaggio con un'emergenza medica molto ...