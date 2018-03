Biglietti Juventus-Milan | Finale Coppa Italia 2018 | come acquistare i tickets per il

Biglietti Lazio-Juventus (3 marzo) : come acquistare i tickets per la ventisettesima giornata di Serie A : Archiviata la Coppa Italia con differenti risultati, Lazio e Juventus ripartono dal campionato. Sabato 3 marzo è in programma un big match fondamentale per il cammino di entrambe in campionato. La Lazio è reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano del Milan. I biancocelesti sono attualmente al terzo posto, nel pieno della lotta per conquistare uno dei due posti che porta in Champions League. Il compito della squadra di ...

Torino-Juventus - poche centinaia di Biglietti ai botteghini : TORINO - La febbre derby ha toccato nelle ultime settima- ne temperature alte, così oggi il Grande Torino sarà quasi interamente esaUrito. poche centinaia, infatti, i tagliandi ancora disponibili per ...

Derby Torino-Juventus : oggi il via alla vendita libera dei Biglietti : La Maratona però è già sold-out e anche in Primavera restano pochissimi biglietti: il mondo granata, all'appuntamento con i cugini bianconeri, proprio non vuole mancare. Tags: Torino , Juventus , ...

Biglietti Fiorentina-Juventus (9 febbraio) : come acquistare i tickets per la 24^ giornata di Serie A. Big match al Franchi : La 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio si aprirà con il botto: venerdì 9 dicembre andrà infatti in scena l’anticipo Fiorentina-Juventus, big match di questo intensissimo turno di campionato che prevede anche Napoli-Lazio. I bianconeri, che anticipo visto che in settimana saranno poi impegnati in Champions League contro il Tottenham, vanno a caccia di un successo fondamentale per la corsa scudetto e vogliono mettere pressione ai ...

Biglietti Juventus-Tottenham (13 febbraio) : come acquistare i tickets per l’andata degli ottavi di finale di Champions League : L’urna di Nyon ha decretato che dovranno essere Juventus e Tottenham a contendersi un posto tra le migliori otto d’Europa: sarà questo uno degli ottavi di finale della Champions League di calcio. Il sorteggio svizzero ha riservato un ostacolo duro ai bianconeri, ma certamente alla portata della banda di Massimiliano Allegri, che ha così evitato pericoli peggiori. Si giocherà martedì 13 febbraio alle ore 20.45: manca poco tempo e ...

Biglietti Chievo-Juventus (27 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventiduesima giornata di Serie A : Sabato 27 gennaio allo stadio “Bentegodi” di Verona la Juventus farà visita al Chievo nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. I bianconeri, reduci dal successo di misura all’Allianz Stadium contro il Genoa, continuano il duello a distanza con il Napoli e fanno rotta verso la città di Romeo e Giulietta, con l’obiettivo di centrare i tre punti. Gli uomini di Massimiliano Allegri non perdono dal 19 ...

Biglietti Juventus-Genoa - Serie A (22 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventunesima giornata di Campionato : Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 21 ed il 22 gennaio, c’è l’incontro tra Juventus e Genoa, in programma lunedì 22 gennaio alle ore 20.45 nel capoluogo piemontese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 50, ed i giallorossi, a quota 21, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 25 i punti conquistati in casa dalla Juventus, grazie a 8 vittorie ed un pareggio in 10 ...

Biglietti già in vendita per Inter-Juventus : tutte le informazioni : Partirà già domani la vendita dei Biglietti per il derby d'Italia tra Inter e Juventus del prossimo 29 aprile a San Siro. L'articolo Biglietti già in vendita per Inter-Juventus: tutte le informazioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Cagliari-Juventus (6 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventesima giornata di Serie A : Anno nuovo, stesse tradizioni. Non si ferma il campionato italiano di calcio di Serie A che prosegue anche all’Epifania: sabato 6 gennaio c’è in programma infatti la ventesima giornata, primo turno del girone di ritorno. Allo Stadio Sant’Elia di Cagliari scendono in campo i padroni di casa rossoblu ed i campioni d’Italia in carica della Juventus alle ore 15. All’esordio allo Juventus Stadium la squadra, guidata ...

Juventus-Torino - derby anche in Coppa Italia : tutte le info per acquistare i Biglietti : Il programma dei quarti di Coppa Italia, che si disputano in gara unica, prevede diversi incontri interessanti. Tra questi, spiccano il derby di Milano e quello di Torino dove nessuna delle squadre che scenderanno in campo è disposta a fare sconti. In casa bianconera inizia già a crescere l’attesa in vista della stracittadina, in programma […] L'articolo Juventus-Torino, derby anche in Coppa Italia: tutte le info per acquistare i ...

Biglietti Juventus-Roma (23 dicembre) : come acquistare i tickets per il big match di Serie A : Juventus-Roma è il big match della 18^ giornata della Serie A in programma sabato 23 dicembre: scontro diretto al vertice tra la seconda e la quarta della classifica, separate soltanto da tre punti ma i giallorossi devono ancora recuperare una partita. Spettacolo assicurato a Torino: i bianconeri sembrano partire leggermente favoriti e proveranno a rispondere al Napoli capolista, i capitolini dovranno realizzare un’autentica impresa in ...

Biglietti Juventus-Tottenham (13 febbraio) : come acquistare i tickets per gli ottavi di finale di andata della Champions League 2017-2018 : La Juventus affronterà il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018. Questo è stato l’esito del sorteggio tenutosi a Nyon. L’urna svizzera ha riservato un ostacolo duro ai bianconeri, ma certamente alla portata della banda di Massimiliano Allegri, che hanno così evitato pericoli maggiori. Si giocherà martedì 13 febbraio: manca molto tempo ma l’attesa è alta. La Juventus vuole trovare ...

Juventus - fine inibizione per Agnelli : accolto il ricorso sul caso Biglietti : Juventus, fine inibizione per Agnelli: accolto il ricorso sul caso biglietti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, fine inibizione PER Agnelli – Buone notizie per la Juventus e Andrea Agnelli arrivano dalla Corte federale d’appello. Da oggi, infatti, ha termine l’inibizione per il presidente bianconero a seguito del processo sportivo ...

Juventus - Biglietti a ultrà : pena esaurita per Agnelli e multa di 100mila euro : ROMA - pena esaurita per Andrea Agnelli in relazione alla vicenda ultrà: è questa, apprende l'Ansa, la decisione della corte federale della Figc che ha ridotto così la squalifica iniziale di dodici ...