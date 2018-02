Joseph Morgan in Gone Baby Gone in attesa del finale di The Originals 5 | suo il ruolo che

optimaitalia

(Di martedì 27 febbraio 2018) Ancora revival e vintage per la tv americana che questa volta ha ingaggiatoin. Il film scritto e diretto da Ben Affleck e interpretato da Casey Affleck sbarcherà in tv con un adattamento in cui il protagonista sarà proprio il re di The Vampire Diaries e The.Con la serie The CW ormai terminata da oltre un anno e il suo spin off presto in onda con gli ultimi episodi,si è dato già da fare per non rimanere disoccupato a lungo, a differenza di altri colleghi.Proprio poche ore fa è arrivata la notizia cheindarà vita al suo primoda protagonista dopo il suo Klaus Mikaelson, il grande ibrido cattivo. Secondo quanto riporta EW sembra che toccherà proprio al giovane attore essere il protagonista di una serie, ancora senza titolo, che si baserà proprio sul film e che porterà la firma di Robert ...