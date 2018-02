Gentiloni | una lettera che sa di ciclostile ai depressi elettori romani

Elezioni - Gentiloni a Repubblica : "Questo voto è una scelta di campo" : “Ho l’impressione che in questa campagna elettorale siano stati allestiti due palcoscenici. Sul primo va in scena il festival delle promesse mirabolanti, delle proposte assurde e qualche rissa. Sul secondo – a dir la verità...

Elezioni - Gentiloni : 'Questo voto è una scelta di campo' : Questa è la sfida per i progressisti nel mondo'. Falcone , Pd, : 'Ci sono le premesse per la remuntada del centrosinistra' L'Italia in piazza contro il fascismo: manifestano anche Gentiloni e Renzi ...

Elezioni - Gentiloni : 'Questo voto è una scelta di campo' : Il voto per le Elezioni politiche "è una scelta di campo". Lo ha affermato Paolo Gentiloni, dicendosi preoccupato "per le posizioni populiste, nel centrodestra e nel M5s, che mettono in discussione i ...

Macerata - Gentiloni : 'Nessuna indulgenza per i criminali' : "Sin dal primo momento abbiamo detto che questi delitti devono essere affrontati con una risposta semplice: nessuna indulgenza per i criminali, nessuna giustificazione per questi gesti". Lo ha detto ...

Migranti - nessuna invasione : "In Italia 3 rifugiati ogni mille abitanti". Gentiloni : flussi impossibili da eliminare : «Ognuno è libero di dirvi quello che vuole, sopratutto in campagna elettorale. Ma è altissimamente improbabile promettere l'eliminazione di questi flussi migratori». Lo...

Renzi e Gentiloni : 'Una nuova stagione di riforme per portare la crescita del PIL al 2%' : I nostri governi nella legislatura appena conclusa hanno accompagnato l'economia per un tratto di strada importante. Siamo usciti dall'onda lunga della crisi del 2008, che aveva comportato la perdita ...

Gentiloni : mia generazione fortunata a vivere lontano da follie 900 : Roma – Gentiloni: far passare messaggio di fiducia a più giovani Roma – Il premier Paolo Gentiloni ha rilasciato alcune dichiarazioni all’interno del Centro Anziani... L'articolo Gentiloni: mia generazione fortunata a vivere lontano da follie 900 su Roma Daily News.

Gentiloni : “Serve una seconda stagione di riforme - no alternative” : Gentiloni: “Serve una seconda stagione di riforme, no alternative” “Sappiamo che la strada è lunga – ha spiegato il premier – ma l’Italia non ha un’alternativa diversa che non la faccia sprofondare” Continua a leggere L'articolo Gentiloni: “Serve una seconda stagione di riforme, no alternative” sembra essere il primo su NewsGo.

Gentiloni : 'Serve una seconda stagione di riforme - no alternative' : "Siamo consapevoli di avere nelle nostre mani una grande occasione e anche una grande responsabilità: la responsabilità è non disperdere i risultati raggiunti in questi anni e l'occasione è una ...

Gentiloni - il jolly del Pd : 'Candidato nelle Marche perché il terremoto è una priorità' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Gentiloni, presente e futuro. E' lui il vero leader del Partito Democratico e la prova arriva dalla visita a San Benedetto, con il presidente del Consiglio applaudito e ...

Unar - Gentiloni nomina Manconi coordinatore dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali : Il Pd non l’ha inserito nelle liste per le elezioni del 4 marzo, dopo che si è battuto – anche con lo sciopero della fame – per far approvare la legge sullo ius soli. Ma per Luigi Manconi arriva ora un altro incarico. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni l’ha nominato coordinatore dell’Unar, l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o ...

Gentiloni - partita Ema non è chiusa ma nessuna illusione : "Milano è assolutamente pronta e ha il livello più elevato e possibile di offerta di servizi e accoglienza per una istituzione internazionale", aggiunge il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. "...

Paolo Gentiloni/ Elezioni 2018 : “Nessuna alleanza con Berlusconi : non è populista - ma la sua coalizione sì” : Paolo Gentiloni, Elezioni 2018: “Nessuna alleanza con Berlusconi: non è populista, ma la sua coalizione sì”. Il presidente del Consiglio chiude la porta al centrodestra(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Gentiloni : "Dopo il 4 marzo no ad una coalizione con Berlusconi" : In un'intervista a Cnbc a margine del World Economic Forum di Davos (Svizzera), il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni si sofferma sui possibili scenari politici dopo le elezoni del 4 marzo. ...