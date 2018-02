Battlestar Galactica | Francis Lawrence è al lavoro sul film

E’ morto Donnelly Rhodes - addio al dottor Cottle di Battlestar Galactica : addio a Donnelly Rhodes, si è spento a 80 in seguito ad un tumore l’attore canadese famoso per aver interpretato più recentemente il ruolo del dottor Cottle nella serie cult di fantascienza Battlestar Galactica. Rhodes è deceduto nel Baillie House Hospice di Maple Ridge, nella Columbia britannica, la provincia più occidentale del Canada. Rhodes iniziò la carriera alla metà degli anni ’50 e da allora ha recitato in un centinaio tra ...