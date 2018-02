Usa | Trump valuta stangata su importazioni di acciaio e alluminio

Russiagate - ex dirigenti campagna Trump accUsati di frode/ Usa - Rick Gates si dichiara colpevole : Paul Manafort accusato di frode, nuova grana per il presidente USA Donald Trumo: salgono da 12 a 32 i capi di imputazione per il direttore della campagna del tycoon(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 23:50:00 GMT)

Usa - Russiagate – l’ex vice manager della campagna elettorale di Trump Robert Gate si è dichiarato colpevole di cospirazione : Richard Gates, ex top manager della campagna elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di cospirazione e per aver mentito agli investigatori che indagano sul RussiaGate. Nelle scorse ore era trapelato sui media Usa l’intenzione di Gates di uscire velocemnte dall’indagine: “Nonostante il mio iniziale desiderio di difendermi con forza, ho cambiato idea: la realtà è che un lungo processo avrebbe un costo ed il circo ...

Ambasciata Usa a GerUsalemme - Trump tira fuori dai guai l'amico 'Bibi' - di U. De Giovannangeli - : Altro entusiasta sostenitore di Trump è il ministro dell'Economia israeliano, Naftali Bennett: ""E' finita l'era dello Stato palestinese", commenta Bennett, ministro dell'Educazione e leader del ...

Ambasciata Usa a GerUsalemme - Trump tira fuori dai guai l'amico "Bibi" : Cosa non si fa per aiutare un amico in difficoltà. Ad, esempio, si può anticipare l'insediamento del proprio ambasciatore in quella che fino ad oggi è stata sede consolare ed ora sta per diventare l'Ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme. Molto prima dei tempi preventivati da Washington (prima della fine del 2019). Donald Trump accelera i tempi e questo, dicono ad HP fonti bene informate a Gerusalemme, per sostenere il ...

Trump accUsa : "Vigliacca la guardia della scuola in Florida" : un condanna senza appello quella che il presidente americano Donald Trump rivolge alla guardia armata che si trovav in Florida, alla scuola di Parkland, il giorno della strage di San Valentino. Per il ...

Trump - gli uomini chiave della campagna elettorale accUsati di frode fiscale e bancaria : “Manafort e Gates hanno guadagnato decine di milioni di dollari con il loro lavoro in Ucraina. Dal 2006 ad ora, Manafort e Gates hanno portato avanti uno schema per nascondere i loro guadagni alle autorità degli Stati Uniti, mentre si godevano il denaro”. Due nuovi capi d’accusa emessi dal procuratore speciale Robert Mueller, che ha ottenuto davanti ad un gran giurì l’incriminazione dei due uomini chiavi per la campagna ...

Manafort e Gates - uomini chiave della campagna di Trump - sotto accUsa per frode fiscale : Sono aumentati a 32 da 12 i capi di imputazione che pendono sull'ex direttore della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, e sul suo socio d'affari Rick Gates, che lo scorso ottobre si consegnarono all'fbi nell'ambito del Russiagate.Oltre alle accuse già note - respinte dai diretti interessati - di complotto contro gli Usa, di riciclaggio di denaro e di avere lavorato per conto di un'entità straniera senza l'opportuna ...

Russiagate - ex dirigenti campagna Trump accUsati di frode fiscale - : Il procuratore speciale Robert Mueller ha emesso 32 nuovi capi di accusa contro Paul Manafort e Rick Gates. I due avrebbero riciclato 30 milioni di dollari "agendo a favore di governi e partiti ...

Usa - i genitori di Melania 'americani' grazie alla legge che ora Trump vuole abolire : ... 'per la nostra economia, la nostra sicurezza ed il nostro futuro', i ricongiungimenti a coniugi e figli minori. Non solo i democratici ma anche alcuni repubblicani si oppongo a questa misura che va ...

Treasury - investitori esteri comprano meno bond. Gli Usa di Trump sempre più ostaggio della Cina : Nuova asta di Treasury negli Stati Uniti, ennesimo record per i tassi. Dopo i $179 miliardi di titoli di stato che il Tesoro Usa ha collocato l'altro ieri, nella giornata di ieri a essere immessi sul ...

Usa - l’idea di Trump per combattere le stragi a scuola : “Addestriamo e armiamo gli insegnanti” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la ‘sessione di ascoltò alla Casa Bianca con studenti sopravvissuti alla strage nella scuola di Parkland, appare disposto a considerare l’idea che insegnanti, appositamente formati, possano essere muniti di armi, per poter reagire in simili episodi. “La esamineremo con attenzione”, ha detto Trump, in risposta alla ipotesi avanzata da una delle persone presenti. ...

