Giro d' Italia Handbike 2018 | svelata la nona edizione

A Gubbio'Bike Tour'su tracce Giro Italia : ANSA, - ROMA, 23 FEB - Prenderà il via da Gubbio il 'Bike Tour' 2018 sulle tracce del Giro d'Italia. L'evento che sarà presentato giovedì 1 marzo alle ore 19 presso il Circolo Canottieri Aniene ...

A Gubbio'Bike Tour'su tracce Giro Italia : ROMA, 23 FEB - Prenderà il via da Gubbio il 'Bike Tour' 2018 sulle tracce del Giro d'Italia. L'evento che sarà presentato giovedì 1 marzo alle ore 19 presso il Circolo Canottieri Aniene denominato '...

“Tua moglie? Non cercarla più”. Lo scopre così… Choc da Barbara D’Urso. Certe cose non si possono sentire… La notizia fa Giro d’Italia e indigna : Una storia tutta italiana, raccontata nel corso della diretta di Pomeriggio 5, il programma diretto da Barbara D’Urso sull’ammiraglia Mediaset. A raccontarla un uomo di 92 anni, Federico Reina, popolare partigiano piemontese. Un racconto dai tratti drammatici e grotteschi che parla di mal gestione all’interno dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli dove l’uomo si era recato. Non per sottoporsi a una visita ma per visitare la moglie, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le classifiche di tutti i Gironi. Italia e tutte le big al comando : Inizia la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo le prime due partite tutte le migliori squadre europee sono al comando del proprio girone e proprio nel girone degli azzurri c’è la principale sorpresa negativa, rappresentata da una Croazia ancora ferma a zero punti e che non può permettersi altri passi falsi. La Spagna è al comando del gruppo A dopo le vittorie con le dirette rivali Slovenia e Montenegro. Tutto ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Parteciperò al Giro d’Italia” : Ciclismo, Fabio Aru: “Parteciperò al Giro d’Italia” Fabio Aru parteciperà al prossimo Giro d’Italia. Lo conferma lo stesso ciclista sardo, che dall’1 gennaio di quest’anno è un atleta della Uae Team Emirates, sul suo sito internet. “La scelta di partecipare al Giro d’Italia è stata fatta con convinzione, valutando tutte le variabili: ho voluto ponderare […] L'articolo Ciclismo, Fabio Aru: ...

Strage di cani a Sciacca - Daniela Martani : “Moltissimi sospetti sul fatto che sia legata al Giro d’Italia” : Daniela Martani è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. La pasionaria veg ha parlato della Strage di cani che si sta verificando a Sciacca: “Le politiche per arginare il randagismo, le campagne per la sterilizzazione e contro gli abbandoni, non vengono praticamente mai fatte. I ...

Aru conferma : 'Sarò al Giro d'Italia' : Fabio Aru parteciperà al prossimo giro d'Italia. Lo conferma lo stesso ciclista sardo, che dall'1 gennaio di quest'anno è un atleta della Uae Team Emirates, sul suo sito internet. 'La scelta di ...

Strage di cani - l'ENPA chiede a Mauro Vegni di annullare il passaggio del Giro d'Italia da Sciacca - : ... da Agrigento a Santa Ninfa, in modo da evitare il passaggio dal comune di Sciacca, sotto i riflettori della cronaca nazionale per una Strage di cani randagi avvenuta negli ultimi giorni, sulla quale ...

Fabio Aru : "Parteciperò al Giro d'Italia" : 'Sarò al via del prossimo Giro d'Italia'. Fabio Aru scioglie le riserve e annuncia su Facebook la sua presenza alla corsa rosa. Il 27enne sardo del team Uae Emirates ha voluto ponderare questa ...

Giro d'Italia Under 23 - gran finale sul Muro : ... in occasione della cerimonia di presentazione dell'evento che a Palazzo Chigi, a Roma, ha visto in prima fila il Ministro per lo Sport Luca Lotti e il presidente della Federazione ciclistica ...

Fabio Aru annuncia : 'Parteciperò al Giro d'Italia' : Roma, 19 feb. , askanews, -'Sarò al via del prossimo Giro d'Italia'. Fabio Aru scioglie le riserve e annuncia su Facebook la sua presenza alla corsa rosa. Il 27enne sardo del team Uae Emirates ha ...

Ciclismo - Giro d’Italia Under 23 2018 – Presentato il percorso : 10 tappe - 2 cronometro e tanta salita : A Roma è stato Presentato il Giro d’Italia Under 23 2018, corsa a tappe che è stata rilanciata lo scorso anno dopo quattro anni di assenza. Sono previste ben dieci frazioni dal 7 a 16 giugno per un totale di circa 1200km tra Emilia Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto. Si partirà da Forlì con un cronometro di 4,7km e si arriverà a Ca’ del Poggio con un’altra sfida contro le lancette di 21,2km. Nel mezzo gli interessanti arrivi ...

Ciclismo - Aru scioglie le riserve : 'Parteciperò al Giro d'Italia' : 'Sarò al via del prossimo Giro d'Italia'. Fabio Aru scioglie le riserve e annuncia la sua presenza alla corsa rosa in programma nel prossimo mese di maggio. 'La scelta di partecipare al Giro d'Italia ...

Giro d'Italia Under 23 : ecco il percorso della 41ª edizione della corsa in rosa [VIDEO] : È un'occasione straordinaria per tanti ragazzi che praticano questo sport bellissimo e che meritano di vedere il proprio talento messo in luce e sostenuto, non solo a parole ma con fatti concreti. ...