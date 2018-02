Trump minaccia ' fase 2 brutale' contro Corea Nord

Usa - Pentagono in controtendenza su Trump : 'Il cambiamento climatico minaccia metà delle nostre 3.500 basi militari nel mondo' : L'allarme clima stavolta viene dal Pentagono. Il cambiamento climatico minaccia la metà delle 3.500 basi militari americane nel mondo. È quanto emerge da un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, diffuso sul web dal Center for Climate & Security, un think-tank climatico di Washington. Stando al documento, ...

Trump minaccia nuove battaglie commerciali con l'Europa : NEW YORK - Donald Trump minaccia di dichiarare guerra - commerciale - all'Europa. Il presidente americano, in una intervista a Piers Morgan della tv britannica Itv, concessa durante Davos ma trasmessa ...

I diritti minacciati dall’amministrazione Trump : Contraccezione, aborto, matrimoni omosessuali sono conquiste costate anni di lotte civili. Ma ora sono messi a rischio da provvedimenti che stanno passando inosservati. Leggi

Soros : Trump un pericolo per il mondo - rischiamo guerra nucleare. Facebook e Google altra grande minaccia : Lancia affondi pesanti contro Donald Trump, contro il potere dei social media- a Facebook e Google dice chiaramente che hanno i giorni contati -, contro l'Unione europea - che non dovrebbe chiedere ai ...

Trump minaccia taglio aiuti ai palestinesi. Oggi l'intervento a Davos : Il presidente Usa parlerà di fronte ad una platea che però non apprezza granché il suo 'protezionismo'. E poi c'è il tema dollaro debole che preoccupa non poco la Bce per l'economia europea

In che senso la riforma fiscale di Trump è una minaccia per l'Europa : Un tale surriscaldamento dell'economia non può che accelerare la Federal Reserve nel suo percorso di rialzo dei tassi di interesse (sono previsti 4 rialzi nel corso dell'anno, ovvero un punto ...

Donald Trump minaccia di tagliare i fondi ai palestinesi : Donald Trump continua ad esercitare l'arte della diplomazia a colpi di minacce, ricatti e taglio di aiuti finanziari: l'ultima vittima, dopo l'Onu per il voto su Gerusalemme e il Pakistan per lo scarso impegno contro il terrorismo, sono i palestinesi, 'rei' a suo avviso di non voler più negoziare la pace con Israele dopo che gli Usa hanno riconosciuto Gerusalemme come capitale di quel Paese."Non è solo al Pakistan - ha twittato il ...

Riaperto il dialogo tra le 2 Coree Ma Trump minaccia ancora Kim"Bottone nucleare? Il mio più grosso" : Importante ripresa del dialogo tra Corea del Nord e Corea del Sud sulla partecipazione alle Olimpiadi invernali. Ma Trump minaccia Kim: "Il mio bottone nucleare è più grosso del tuo" Segui su affaritaliani.it

Trump minaccia i palestinesi 'Stop ai fondi se rifiutano negoziati con Israele su Gerusalemme' : · IL BRACCIO DI FERRO CON L'ONU È l'ennesima sortita social del presidente Usa sulla politica internazionale. Nella raffica quotidiana c'è posto anche per Kim Jong-un, suo bersaglio preferito, ...