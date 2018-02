The Next Green Talents | tra nuovi talenti e sostenibilità

The Next Green Talents - verso un futuro sostenibile : The Next Talents, il famoso progetto di scouting ideato nel 2011 da Franca Sozzani e Federico Marchetti per promuovere la nuova generazione di creativi, si fa Green evolvendosi in The Next Green Talents. La nuova edizione, che ha preso il via lo scorso 22 febbraio a Palazzo Morando ha come intento quello di sposare i valori della sostenibilità nonché promuovere un approccio attento verso il consumo, principi su cui si fonda YOOXYGEN, l’area di ...