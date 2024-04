Stellar Blade | la patch del lancio censura un costume di Eve - alcuni fan sono furiosi

(Di venerdì 26 aprile 2024) In queste ore si sta diffondendo in rete una nuova polemica riguardante, confan decisamente contrariati per la decisione di Sony Interactive Entertainment e Shift Up dire unpresente nel gioco grazie al rilascio delladel. Nello specifico il colosso giapponese ed il team di sviluppo coreano hanno deciso di ridurre la scollatura deldi Eve “Holiday Rabbit” con l’aggiornamento del D1, con una fetta di giocatori che come prevedibile non ha preso affatto bene questa. Difatti questi utenti hanno prima segnalato il cambiamento delin questione sulle varie piattaforme social e forum dopo la pubblicazione del nuovo aggiornamento di Star ...

Shift Up ha annunciato che Stellar Blade avrà il New Game Plus sin dal giorno di lancio , in programma lo ricordiamo nella giornata di domani in esclusiva su PS5, introducendo all’interno del gioco anche alcune novità interessanti. Addentrandoci nello specifico della questione, l’atteso action Game ... Continua a leggere>>

stellar blade: la patch del lancio migliora il combat system e aggiunge un'opzione grafica - Scopriamo tutte le novità dell'aggiornamento pubblicato a ridosso del lancio ufficiale di stellar blade su PS5.

Continua a leggere>>

stellar blade: patch al lancio per introdurre subito il New Game+ e togliere uno slang razzista involontario - Poteva costare caro la svista presente su stellar blade, ma Sony e Shift Up hanno subito corretto il tutto, diffondendo una patch importante per il lancio.

Continua a leggere>>

stellar blade, il trailer di lancio dell'esclusiva PS5 non è come ve lo aspettate - Shift Up e Sony hanno pubblicato il trailer di lancio di stellar blade, l'attesa esclusiva PS5 in uscita domani, ma il video non è come ve lo aspettate.

Continua a leggere>>