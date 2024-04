Caso Trump alla Corte suprema | il processo si allontana sempre più

L’ex governatore del Minnesota Jesse Ventura – riferisce The Hill – ha detto che potrebbe battere sia Joe Biden che Donald Trump in un ipotetico confronto elettorale. “Se avessi diritto di voto in tutti gli Stati e mi fosse permesso di partecipare ai dibattiti”, ha sostenuto, “potrei sconfiggere i ...

Sarà che son quasi coetanei, ma Donald Trump e Joe Biden potrebbero avere più cose in comune del previsto. E così il soprannome che Trump ha coniato per l’avversario dem gli si è ritorto contro, dopo che la giornalista del New York Times Maggie Haberman ha scritto che l’ex presidente 77enne ...

