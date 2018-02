Macron | France first! Come l’America | come la Germania

L'ultima fatica di Macron - la riforma dello Stato (che divora più della metà del pil francese) : Con molta probabilità è la riforma più difficile che il presidente Emmanuel Macron dovrà affrontare da qui alla fine dell'anno. Al confronto la riforma del diritto e del mercato del lavoro - quella che è stata paragonata al Jobs Act renziano anche se non è proprio così - e la cancellazione dell'Isf, Impôt sur la fortune, la super-patrimoniale che caratterizzava l'impianto del sistema fiscale ...

Dietro al 'momento francese' Macron è ancora indietro con le riforme : Se però la Francia non dovesse riuscire a mantenere il trend positivo, anche per un cambiamento di prospettive dell'economia globale, l'"en meme temps", allo stesso tempo, il mantra caro al ...

Eurozona - crescita ai massimi da 10 anni. Effetto Macron sul Pil francese : Effetto Macron sull'economia francese che ha registrato nel 2017 la miglior performance di crescita dal 2011, 1,9%, in un contesto europeo di generale accelerazione del Pil, che ha segnato nell'Eurozona il record del ...

Macron lancia la "Davos di Versailles" per attirare capitali internazionali. Ma l'industria francese è sfinita : Per questa volta meglio l'inglese che il francese. Meglio accogliere "dans les ores de Versailles", nell'immensa reggia del Re Sole, un plotone di un centinaio di grandi industriali e top manager delle più grandi conglomerate globali (da Facebook a Alibaba, da Toyota alla Coca Cola tanto per dare un'idea) con un perentorio e molto aziendalista "Choose France" piuttosto che con il più politicamente (e linguisticamente) corretto ...

Nell'èra di Macron - la destra francese si sgretola : ... dileguatisi da quando è stato eletto Wauquiez e attualmente in cerca di nuove alleanze, e i "Républicains en marche": Thierry Solère e i ministri Bruno Le Maire (Economia), Gérald Darmanin (Finanze) ...

Brigitte Macron look : i 10 migliori look di della first lady francese nel 2017 : Amatissima dai designer più influenti del momento, ha portato alta la bandiera della moda francese nel mondo scegliendo, per impegni istituzionali ed eventi più informali, raffinati tailleur pastello ...

Aerei - nucleare e carne francese Macron fa affari con la Cina E il Pompidou sbarca a Shanghai : Aprire la Francia agli investimenti cinesi in cambio di un accesso più ampio delle aziende transalpine al mercato di Pechino, mettendo in guardia che la permanenza degli squilibri commerciali porteranno a rafforzare il protezionismo ovunque nel mondo. E' quanto ha offerto il presidente francese Emmanuel Macron Segui su affaritaliani.it

Macron è il nuovo Presidente francese col 66% dei voti : Faccio appello a tutti i patrioti affinché si uniscano a noi per partecipare alla decisiva battaglia politica che inizia stasera ". I MESSAGGI DALL'ITALIA "La vittoria di Macron scrive una ...