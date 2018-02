Utenti Samsung Galaxy S7 e S7 Edge persuasi dai Galaxy S9? L’ultima analisi

Utenti Samsung Galaxy S8 non soddisfattissimi di Oreo : manca il Project Treble : La bella notizia dell'arrivo di Oreo stabile sul Samsung Galaxy S8 si accompagna ad un fattore un po' meno bello, e che di certo piacere non farà agli Utenti più accorti alle ultime soluzioni software concepite dal quartier generale di Mountain View. Ci riferiamo a Project Treble, il sistema che in futuro permetterà di velocizzare il processo di aggiornamento dei dispositivi Android, che ci auguravamo potesse fare la propria comparsa anche sul ...

Con Android 8.0 Oreo i dati biometrici potranno essere salvati dagli Utenti Samsung solo usando uno sblocco schermo sicuro : Con Android 8.0 Oreo gli utenti Samsung che desiderano usare la biometria all'interno di app e funzioni dovranno utilizzare un metodo di blocco sicuro L'articolo Con Android 8.0 Oreo i dati biometrici potranno essere salvati dagli utenti Samsung solo usando uno sblocco schermo sicuro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Problemi aUtenticazione Wi-Fi su Samsung Galaxy A5 2016 : la situazione non migliora : Oggi siamo qui per dare risalto ai Problemi autenticazione Wi-Fi che purtroppo da qualche mese stanno infastidendo i possessori del Samsung Galaxy A5 2016, device di cui ultimamente si parla soprattutto in relazione a questa dinamica. Il forum di assistenza dei prodotti del brand asiatico, compreso quello italiano, brulica di segnalazioni in cui si evidenzia il disturbo, sorto essenzialmente a seguito di un aggiornamento software specifico, ...

AUtenticazione con il flusso sanguigno? Secondo un brevetto Samsung è possibile : È possibile effettuare l'Autenticazione sul proprio smartphone attraverso l'analisi del flusso sanguigno? Secondo quanto mostra un brevetto depositato da Samsung si, e la tecnologia potrebbe essere utilizzata anche su altri dispositivi, come smartwatch o personal computer, in abbinamento ad altri sistemi di sicurezza biometrica. L'articolo Autenticazione con il flusso sanguigno? Secondo un brevetto Samsung è possibile è stato pubblicato per la ...