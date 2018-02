Samsung Galaxy S9 | fotocamera per riprese in slow motion

Samsung Galaxy A5 (2016) si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio : Non sarà l'ultimo arrivato, ma Samsung Galaxy A5 (2016) è ancora nelle grazie di Samsung e il nuovo aggiornamento in roll out oggi non fa altro che confermarlo. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2016) si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ricomincia il rollout di Android Oreo su Samsung Galaxy S8 : Qualche settimana fa, abbiamo parlato dell'inizio del lancio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e qualche giorno fa, abbiamo anche detto che il rollout della nuova versione del sistema operativo è stato bloccato. Tuttavia, oggi, è stato ripristinato sia su Galaxy S8, sia su Galaxy S8+. Al momento dell'interruzione, non è stato rilasciato un comunicato che potesse spiegare quanto è accaduto, ma ad oggi, è uscita la ...

Samsung Galaxy S8 cosa non fare se cade in mare : Il Samsung Galaxy S8 può essere usato in mare oppure si rovina. Telefono Bagnato con acqua salata che cosa bisogna fare Ecco la guida completa. Oggi vi spiegheremo se il Galaxy S8 puo' essere usato in acqua di mare, che cosa fare se Galaxy S8 cade in mare,Galaxy S8 cosa non fare se cade in mare.

Il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 riprende dalla Germania : Riparte dalla Germania il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8, interrotto pochi giorni dopo l'avvio a causa di problemi che causavano riavvi casuali dello smartphone. Il nuovo aggiornamento sembra aver risolto tutti i problemi e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nei prossimi giorni. L'articolo Il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 riprende dalla Germania è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

L’Aggiornamento Ad Android 8.0 Oreo Per Samsung Galaxy S8 Riparte In Italia : Ci siamo: Samsung riprende l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo su Galaxy S8 e Galaxy S8+ anche in Italia. Disponibile il nuovo firmware G950FXXU1CRB7 per Galaxy S8 e G955XXU1CRB7 per Galaxy S8+ Aggiornamento Android Oreo 8.0 Galaxy S8 e Galaxy S8+ ritorna disponibile in Italia A quanto pare ci siamo: dopo una sospensione ingiustificata, a partire da oggi riprende il rollout di Oreo […]

Ultim’ora più attesa per il Samsung Galaxy S8 : riecco l’aggiornamento Android Oreo : Sono novità estremamente importanti quelle che stanno prendendo piede in questi minuti per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 e che allo stesso tempo sono impazienti di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo gli imprevedibili problemi dei giorni scorsi, al punto che il produttore coreano ha deciso a sorprese di sospendere il rollout del tanto discusso pacchetto software, oggi 22 febbraio posso ...

Utenti Samsung Galaxy S7 e S7 Edge persuasi dai Galaxy S9? L’ultima analisi : I possessori di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge potrebbero venire persuasi dall'idea di cambiare il proprio dispositivo in favore del prossimo Galaxy S9: questo è quanto emerge da una recente analisi condotta da IHS Markit, e che il portale 'androidheadlines.com' ha interpretato alla perfezione. Secondo quanto afferma il team di ricerca, il colosso asiatico farebbe meglio a concentrare i propri sforzi nella sponsorizzazione dei punti salienti di ...

Suggerimenti di marketing e render in alta risoluzione per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Oltre a nuovi render in alta definizione che mostrano ancora una volta quello che dovrebbe essere il design dei nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus c'è una nuova analisi. Si tratta di uno studio di IHS Markit che intende far luce su quelle che dovrebbero essere le campagne pubblicitarie che dovrebbero accompagnare l'uscita dei nuovi top di gamma Samsung. L'articolo Suggerimenti di marketing e render in alta risoluzione per Samsung Galaxy ...

Costi di sostituzione batteria per Samsung Galaxy S7 : due alternative a febbraio 2018 : Una delle domande più ricorrenti tra gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 si concentra sul costo da dover affrontare in caso di sostituzione della batteria dello smartphone tanto diffuso in Italia. A dire il vero, circa tre mesi fa abbiamo già affrontato la questione, condividendo con voi i riscontri giunti dai preventivi ufficiali della divisione italiana. Come stanno le cose oggi 21 febbraio? Partiamo col dire che avete a ...

Nuove immagini e render di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus a pochi giorni dalla presentazione : A pochi giorni dalla presentazione di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, che saranno annunciati al MWC 2018, scopriamo nuovi render delle colorazioni disponibili, modelli in realtà aumentata e indiscrezioni sul modello Plus. L'articolo Nuove immagini e render di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus a pochi giorni dalla presentazione è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Honor 9 Lite e Samsung Galaxy A5 (2017) si aggiornano con face unlock e nuove patch di sicurezza : Disponibili nuovi aggiornamenti, con diverse novità importanti, per Honor 9 Lite e Samsung Galaxy A5 (2017)! L'articolo Honor 9 Lite e Samsung Galaxy A5 (2017) si aggiornano con face unlock e nuove patch di sicurezza è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 Disabilitare backup automatico Cloud : La Migliore guida per Disabilitare backup automatico Cloud sul cellulare Android Samsung Galaxy S8 Risparmiare dati navigazione internet togliere backup automatico Samsung Galaxy S8. Samsung Galaxy S8 come togliere backup automatico Cloud e risparmiare batteria e dati internet sul cellulare Android Samsung

Samsung Galaxy S9 ''pronto'' anche nella realtà aumentata. Eccolo in queste immagini : Ma se, come ogni anno, sarà possibile seguire l'unpacked ossia l'evento tramite i vari social o una live streaming ecco che l'azienda ha pronta una sorpresa, purtroppo svelata da XDA, che permetterà ...

Samsung Galaxy S9 - quanto costerà? : Mancano pochissimi giorni al lancio del nuovo top di gamma di casa Samsung. Il Galaxy S9, infatti, sarà lanciato ufficialmente al prossimo MWC di Barcellona. Sono tante le indiscrezioni che si sono susseguite sul dispositivo. Se ne sono davvero dette tante. Alcune news, poi, hanno trovato conferma ed altre no. Manca comunque poco per sapere davvero come stanno le cose. Ma, vi siete mai chiesti quale sarà il prezzo del Galaxy S9 e della sua ...