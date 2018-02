Giulia Latini | chi è il fidanzato dell’ex corteggiatrice di U&D?

Uomini e Donne - Giulia Latini e il fidanzato : l’ex corteggiatrice si svela : Uomini e Donne, Giulia Latini parla del suo misterioso fidanzato: la rivelazione dell’ex corteggiatrice Giulia Latini è ormai un’abituale ospite del salotto di Casa Signorini. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è infatti tornata da Alfonso, a cui ha raccontato nuovi retroscena sulla sua vita amorosa. La ragazza aveva annunciato di essersi fidanzati non molto […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Latini e il fidanzato: ...

Andrea Melchiorre e Martina Luchena insieme : Giulia Latini dice la sua : Giulia Latini commenta il flirt tra Andrea Melchiorre e Martina Luchena La relazione tra Andrea Melchiorre e Martina Luchena non è stata ne confermata ne smentita dai due diretti interessati, eppure le parole di Giulia Latini, ex di Andrea, sembrerebbero confermare il flirt. Stando infatti a quanto riportato da Il vicolo delle news, Giulia ha infatti rotto il silenzio attraverso i social, rispondendo con un commento duro e diretto ad una sua ...

Uomini e Donne - Giulia Latini e il nuovo fidanzato : arriva la conferma : Uomini e Donne: chi è il nuovo fidanzato di Giulia Latini È ufficiale: Giulia Latini ha un nuovo fidanzato. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, è stata la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne a confermarlo a Casa Signorini. Ospite del salotto web di Alfonso Signorini, dove è ormai di casa, la ballerina di […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Latini e il nuovo fidanzato: arriva la conferma proviene da Gossip e Tv.

Giulia Latini - lo sfogo su Instagram : 'Ho sempre prediletto - anche sulla mia pelle - delle scomode verità a delle belle bugie' : MILANO - Un lungo sfogo dell'ex ' U&D ' Giulia Latini su Instagram. Purtroppo o per fortuna è così da 23 anni... Ho sempre prediletto, anche sulla mia pelle, delle scomode verità a delle belle bugie. ...

Giulia Latini critica Luca e Ivana - i fan non la prendono bene : lo sfogo di lei : Uomini e Donne: Giulia Latini si sfoga su Instagram dopo essere stata presa di mira dai fan di Luca Onestini e Ivana Mrazova Di recente ha molto fatto discutere una dichiarazione fatta da Giulia Latini in merito alla storia d’amore nata tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Come molti già sanno, i due si sono […] L'articolo Giulia Latini critica Luca e Ivana, i fan non la prendono bene: lo sfogo di lei proviene da Gossip e Tv.

Le parole di Cecilia Rodriguez e Giulia Latini sulla storia Luca/Ivanka Video : Ritorniamo a parlare di gossip e lo facciamo raccontandovi tutte le reazioni che hanno scatenato Luca Onestini ed Ivanka Mrazova [Video] con l'annuncio della loro relazione. Sono stati in molti infatti in queste ore quelli che si sono pronunciati favore e contro la neo relazione nata fra gli ex due protagonisti del Grande Fratello vip. Ma vediamo insieme cosa è successo. L'annuncio ufficiale Qualche giorno fa #Luca onestini ed Ivanka Mrazova ...

Le parole di Cecilia Rodriguez e Giulia Latini sulla storia Luca/Ivanka : Ritorniamo a parlare di gossip e lo facciamo raccontandovi tutte le reazioni che hanno scatenato Luca Onestini ed Ivanka Mrazova con l'annuncio della loro relazione. Sono stati in molti infatti in queste ore quelli che si sono pronunciati favore e contro la neo relazione nata fra gli ex due protagonisti del Grande Fratello vip. Ma vediamo insieme cosa è successo. L'annuncio ufficiale Qualche giorno fa Luca Onestini ed Ivanka Mrazova hanno ...

Uomini e Donne - Giulia Latini commenta il fidanzamento tra Luca e Ivana : "Mossa mediatica" : L'ex corteggiatrice, ospite a Casa Signorini, commenta l'ufficializzazione della storia tra l'ex tronista e la modella.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA SONO FIDANZATI/ Critiche da Giulia Latini : "Mossa mediatica!" : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA SONO FIDANZATI: è il momento della presentazione ufficiale in famiglia. Il racconto dell'incontro con i rispettivi genitori(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 08:32:00 GMT)

U&D - Giulia Latini attacca Luca e Ivana : ecco cosa pensa della loro storia Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su #Uomini e donne, che ha appena visto Gemma Galgani essere paparazzata in dolce compagnia [Video]. Le ultime novita' ci svelano che Giulia Latini ha risposto per le rime agli haters dopo aver commentato la storia d'amore tra #Luca onestini e Ivana Mrazova durante Casa Signorini. Giulia Latini rompe il silenzio su Luca Onestini e Ivana Mrazova Le novita' sui protagonisti Uomini e Donne [Video] ...

U&D - Giulia Latini attacca Luca e Ivana : ecco cosa pensa della loro storia : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, che ha appena visto Gemma Galgani essere paparazzata in dolce compagnia. Le ultime novità ci svelano che Giulia Latini ha risposto per le rime agli haters dopo aver commentato la storia d'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova durante Casa Signorini. Giulia Latini rompe il silenzio su Luca Onestini e Ivana Mrazova Le novità sui protagonisti Uomini e Donne rivelano che Luca ...

Giulia Latini contro Luca e Ivana : “È stata una mossa mediatica” : Cosa ha detto Giulia Latini di Uomini e Donne su Luca e Ivana del Grande Fratello Vip L’ufficializzazione del legame tra Luca Onestini e Ivana Mrazova ha entusiasmato il pubblico del Grande Fratello Vip. Un po’ meno Giulia Latini, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza, che non è stata scelta da Onestini alla […] L'articolo Giulia Latini contro Luca e Ivana: “È stata una mossa mediatica” proviene da ...

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA SONO FIDANZATI/ Video - le dure parole di Giulia Latini : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA SONO FIDANZATI: la coppia parla per la prima volta dei progetti futuri svelando il desiderio di una famiglia, Soleil Sorgè rilascia nuove dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 14:47:00 GMT)

Giulia Latini senza freni dopo l’insinuazione : “Foto - pubblicità e soldi?” La sfuriata : Giulia Latini sbotta dopo l’insinuazione: “Foto, pubblicità e soldi?” La sfuriata La dolce Giulia Latini, non scelta di Luca Onestini a Uomini e Donne, non ha resistito all’insinuazione e ha deciso di tirare fuori le unghie per difendersi. Stavolta non c’entra nulla l’amore. Niente che riguardi una voce di gossip su un possibile riavvicinamento al tronista […] L'articolo Giulia Latini senza freni dopo ...