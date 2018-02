Ema | Olanda | ' siamo pronti | yes we can' Comune di Milano | il ricorso è fondato e

Ema - Consiglio Ue : irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino : “Non potete rigettare nulla” | Europarlamentari : poche risposte da Olanda : Ema, Consiglio Ue: irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino: “Non potete rigettare nulla” | Europarlamentari: poche risposte da Olanda Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l’Ema ad Amsterdam non può essere accolta perché lo stesso Consiglio “non può essere considerato l’autore della decisione”. Ad Amsterdam il sopralluogo della delegazione ...

Ema - il Consiglio : il ricorso di Milano contro la sede in Olanda non è ricevibile : Secondo il Consiglio dell'Ue la richiesta di sospensiva sull'assegnazione della sede Ema ad Amsterdam al tribunale Ue deve essere ' rigettata per manifesta irricevibilità ' . È questa la tesi scritta ...

Ema - dall’Olanda ancora nessuna risposta sul bando di gara per i lavori : Di fronte alle prime domande degli europarlamentari italiani nel corso della visita della delegazione ad Amsterdam, le autorità olandesi tacciono sulle difficoltà relative all’adeguamento della sede provvisoria dell'Agenzia del farmaco ma anche sui bandi di gara relativi alla futura sede definitiva, il Vivaldi Building, i cui lavori di costruzione devono ancora cominciare ...

Ema : La Via - da Olanda poche risposte : ANSA, - AMSTERDAM, 22 FEB - "E' un momento intenso, abbiamo fatto un sacco di domande e non ci sono moltissime risposte. Si fermano sempre a quella che è l'offerta fatta. In realtà abbiamo scoperto ...

Ema ad Amsterdam - Tajani chiede a Juncker «tutti i dettagli» dell’offerta dell’Olanda : Il presidente dell’Europarlamento, per decidere sulla questione dell’assegnazione ad Amsterdam con piena cognizione di causa, chiede di poter visionare anche le informazioni classificate come «confidenziali»

Ema : La Via - nessuna partita Italia-Olanda - in gioco operatività agenzia : Milano, 11 feb. (AdnKronos) – “Non è in gioco una partita tra l’Italia e l’Olanda, è in gioco l’operatività dell’agenzia europea del farmaco, che dev’essere garantita. Se non ci dovessero essere le condizioni in Olanda per garantirla, allora si aprirà un’altra partita, che si giocherà dopo”. Giovanni La Via, europarlamentare del gruppo del Partito Popolare Europeo, spiega così ...

Ema : La Via - nessuna partita Italia-Olanda - in gioco operatività agenzia (2) : (AdnKronos) – La Via sottolinea che ad Amsterdam “non andrò come rappresentante dell’Italia ma come rappresentante e relatore del Parlamento europeo. Devo poter spiegare ai miei colleghi greci, polacchi, francesi o tedeschi, che non sono interessati alla diatriba tra Milano e Amsterdam, se ci sono le condizioni per garantire l’operatività dell’agenzia nella fase transitoria e in quella definitiva”. Dopo il ...

Olanda - KoEman nuovo ct : ZEIST , Olanda, , 6 FEB - Ronald Koeman è il nuovo commissario tecnico della nazionale olandese di calcio. Lo ha comunicato oggi la federazione locale precisando che il contratto dell'ex allenatore di ...

