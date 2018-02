Biathlon | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | la startlist e tutti i partecipanti della

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : norvegesi uniti per battere Martin Fourcade in staffetta : Si rinnova la sfida tra Francia e Norvegia, tra i norvegesi e Martin Fourcade. La staffetta maschile, undicesimo evento, chiuderà il programma del grande Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima occasione per puntare ad una medaglia e per scrivere la storia. Sulla carta, le due squadre che abbiamo citato sembrano avere qualcosa in più. La Norvegia può contare su un terzetto favoloso con i fratelli Tarjei e Johannes ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il vento domina la staffetta femminile. Italia da montagne russe - Lisa Vittozzi si conferma : Una staffetta femminile che abbiamo vissuto tutti senza fiato. Una gara difficile, a più riprese caratterizzata da vento forte al Biathlon Centre di Alpensia: l’Italia ha chiuso al nono posto al termine di una prova con lati negativi e altri positivi, in cui comunque è riuscita a rimanere in lotta per il podio fino all’ultimo poligono. La migliore, come spesso le capita ultimamente, è stata Lisa Vittozzi, che al pari di quanto fatto ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Bielorussia vince la staffetta! Italia in corsa per il podio - poi chiude nona : La Bielorussia ha vinto la staffetta femminile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nadezhda Skardino, Iryna Kryuko, Dzinara Alimbekava e Darya Domracheva salgono sul gradino più alto del podio al termine di una gara che si è corsa sotto una nevicata e con un vento che è risultato determinante. Le bielorusse sono state le più concrete e precise al poligono e sono riuscite così a festeggiare la medaglia d’oro: non hanno ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia in testa dopo la prima frazione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile di Biathlon alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. È l’ultima gara del programma del Biathlon riservata alle donne. La gara a squadre vede una nazione favorita su tutte, la Germania. Non solo per la presenza di Laura Dahlmeier (oro in sprint e inseguimento), ma per un quartetto di altissimo LIVEllo. Saranno le tedesche le donne da battere, con tante squadre pronte a provarci, ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 22 febbraio : Arianna Fontana in semifinale. Tra poco il Biathlon : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l’austriaco Marcel Hirscher e ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di venerdì 23 febbraio. Gli italiani in gara nella staffetta maschile : IN TV La staffetta 4 7,5 chilometri maschile scatterà alle ore 12.15 italiane e sarà trasmessa in diretta su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Premium Play. Anche la Rai, tramite ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di venerdì 23 febbraio. Gli italiani in gara nella staffetta maschile : Si chiude anche il programma del Biathlon ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Dopo la staffetta femminile, infatti tocca agli uomini correre la loro staffetta 4×7,5 chilometri e salutare la Corea del Sud dopo una edizione delle Olimpiadi, per quanto riguarda il Biathlon, davvero spettacolare. La gara si disputerà nella giornata di domani, venerdì 23 febbraio, e prenderà il via alle ore 12.15 italiane, le 20.15 coreane. L’Italia, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : ufficializzati i quattro azzurri per la staffetta maschile. Hofer e Windisch nelle prime due frazioni : Ufficializzato il quartetto italiano che prenderà parte alla staffetta maschile del Biathlon in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Venerdì 23 febbraio, nell’ultima gara del programma con partenza alle ore 20.15 locali, le 12.15 italiane, spetterà a Lukas Hofer dare il via alle danze, seguito da Dominik Windisch, bronzo a Cinque Cerchi nella sprint e nella prova a squadre mista con Hofer, Thomas Bormolini e Giuseppe Montello. ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist della staffetta femminile. Italia in seconda linea : Dopmani, alle 12.15, prenderà il via la staffetta femminile di Biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Al momento, non si conosce ancora la startlist ufficiale con tutte le atlete. Di seguito, dunque, vi proponiamo l’elenco delle squadre al via con il numero di pettorale, ricordando che l’Italia schiererà Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo. 1 GER – Germany 2 FRA ...