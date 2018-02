Saronno | non c’è prof per accompagnare la bimba disabile | scuola annulla la gita

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) E’ scontro tra i genitori di una bambinadi 13 anni e l’istituto comprensivo “Aldo Moro” di. A mandare su tutte le furie la mamma e il papà di Gaia (nome di fantasia) affetta dalla rarissima sindrome di “Smith Magenis” sarebbe stata la decisione delladi garantire in primis la sicurezza della classe revocando unadi tre giorni in Toscana alla quale anche la ragazzina avrebbe dovuto partecipare. Un provvedimento preso dal dirigente Saverio Lucio Lomurno dopo una serie di crisi dell’alunna. Una vicenda delicata e complessa che vede protagonisti il preside, gli insegnanti ma anche il servizio di neuropsichiatria e l’ufficio scolastico provinciale al quale ora i genitori si sono rivolti scrivendo una lettera di protesta. A spiegare quanto è accaduto è proprio il preside: “Comprendo l’amarezza dei genitori, ma le ragioni sono legate al fatto che non avevo docenti ...