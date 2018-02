Icardi ancora a parte | in dubbio per il Benevento

Inter - Icardi ancora in dubbio. Forse in panchina col Benevento : Il capitano ancora a parte alla Pinetina, è corsa contro il tempo per averlo nel derby. Intanto parla Julio Cesar: "Ho affrontato faccia a faccia Mourinho"

Inter - Icardi lavora a parte - il suo rientro è ancora in forse : L'attaccante nerazzurro Mauro Icardi si allena ancora a parte rispetto al resto dell'Inter e solo all'ultimo momento Luciano Spalletti deciderà se schierarlo per la partita casalinga di sabato sera ...

Inter - Icardi ancora a parte : Benevento a rischio : Come riporta Sky Sport , anche oggi Mauro Icardi ha lavorato a parte, seppur col pallone. Se per la seduta di domattina non dovesse riprendere ad allenarsi coi compagni, la sua convocazione per la ...

Inter : Perisic e Icardi ancora a parte - il Genoa è un miraggio : Salvo miracoli, Ivan Perisic e Mauro Icardi non prenderanno parte alla trasferta di domani contro il Genoa . Come riferisce Sky Sport , anche oggi i due calciatori si sono allenati a parte .

Inter - Icardi lavora ancora a parte : resta in dubbio la sua presenza nel match con il Genoa : Ritrovata la vittoria con il Bologna dopo un digiuno di oltre due mesi, l'Inter si prepara adesso alla difficile trasferta del Ferraris, dove troverà un Genoa in salute dopo gli ultimi due successi ...

Inter - Spalletti : "Icardi sente ancora dolore. Squadra unita - reagirà" : Mauro Icardi salterà anche il Bologna dopo il Crotone. Niente da fare per il capitano nerazzurro che dovrà attendere la trasferta di Genova contro il Genoa per cercare il gol numero 100 in Serie A. ...

Wanda Nara posta ancora foto hot - Icardi non la segue più su Instagram : Wanda Nara è ancora in vena di foto hot, nonostante il marito Mauro Icardi abbia smesso di seguire il suo profilo Instagram proprio a causa dell'alto tasso erotico delle immagini che la...

Icardi ancora in dubbio per Inter-Bologna : pronto Eder : Durante la seduta infatti Icardi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe avvertito qualche fastidio all'adduttore tanto che ieri l'attaccante non è sceso in campo limitandosi al lavoro in ...

Wanda Nara - ancora FOTO hot su Instagram : la reazione di Icardi [GALLERY] : 1/25 FOTO Instagram ...

Wanda Nara hot su Instagram : Icardi non la segue ancora : Mauro Icardi non sa ancora se sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la partita interna contro il Bologna di Roberto Donadoni. Il bomber argentino sta continuando a lavorare a parte e solo il provino di domani dirà se è completamente recuperato dal problema muscolare che l'ha afflitto la scorsa settimana. Il capitano nerazzurro in campo ha vissuto un periodo particolare, un po' come tutta l'Inter, ma anche fuori dal campo di ...

Si sveglia Icardi ma non ancora l'Inter Pari stretto per i viola : nostro inviato a FirenzeL'Inter trova in fondo alla sua calza il carbone. Un gol in pieno recupero di Giovanni Simeone risponde a quello di Mauro Icardi. E' un tango triste quello dei due argentini perché non dà la scossa alle rispettive squadre che non svoltano all'inizio del nuovo anno. E soprattutto l'Inter va alla pausa invernale con in bocca il sapore amaro della crisi perché non si mette alle spalle il mese di dicembre ...

Serie A - Icardi sbaglia - l'Inter cade ancora. Il Napoli vince in rimonta : TORINO - Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter che dopo l'1-3 casalingo contro l' Udinese cade sul campo del Sassuolo e precipita a -5 dalla vetta. Il primo sussulto del match è a firma Skriniar ...

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 18^ giornata : Napoli - primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik nella storia. Icardi sbaglia dal dischetto - Inter ko a Sassuolo : Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, ...