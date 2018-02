VALENTINO ROSSI Devastato dalla morte di Simoncelli | ecco perché sono andato

MotoGp - VALENTINO ROSSI : Devastato dalla morte del Sic - ho proseguito solo per amore : Valentino Rossi si racconta in un numero speciale della rivista Riders. Una lunga intervista sulla sua carriera, che il Dottore che spiega e illustra il passato e quello che sarà del suo futuro.Capitolo SimoncelliNella lunga chiacchierata con Riders, Rossi affronta anche un momento buio della sua carriera e della storia della MotoGp in generale: la morte in gara di Marco Simoncelli, ex pilota Honda e amico di Valentino. "Stavamo insieme ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 – VALENTINO ROSSI : ” Test sofferti. Siamo appesi al fato”. Andrea Dovizioso : “Giorni utili - Ducati competitiva!” : Negli ultimi tre giorni si sono svolti i Test della MotoGP sul tracciato di Buriram. In Thailandia, però, Valentino Rossi è andato in difficoltà, la Yamaha stenta a decollare e la situazione è davvero preoccupante quando manca un mese all’inizio del Mondiale di MotoGP 2018. Il Dottore, che nel frattempo ha compiuto 39 anni, è stato davvero molto critico nel bilancio del weekend: “E’ stato un Test complicato, è stato importante ...

MotoGp – VALENTINO ROSSI preoccupato (ma non troppo) : importanti indicazioni dal Dottore : Continuano i test di MotoGp in Thailandia, altre importanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato, passo indietro per la Yamaha, preoccupato Valentino Rossi, ecco le parole del Dottore riportate da Motorsport.com: “E’ stato un test complicato, però oggi sono andato un pochino meglio, soprattutto nel pomeriggio. Avevamo ancora un po’ di cose da provare ed è stato importante riuscire a completare il nostro programma. ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (domenica 18 febbraio) : Zarco davanti a tutti - Crutchlow primo degli inseguitori - VALENTINO ROSSI fuori dalla top10 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test 2018 della MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Sull’asfalto thailandese i team si esibiranno nelle ultime ore di questa tre giorni di prove cercando di incamerare più informazioni possibili e magari risolvere alcuni problemi. E’ il caso di Valentino Rossi afflitto dalle criticità della sua Yamaha, dal punto di vista dell’elettronica, che ...

MotoGp – VALENTINO ROSSI spaventa i tifosi : “ecco cosa può succedere in Qatar” : Continuano i test di MotoGp in Thailandia, in particolar modo importanti indicazioni per Valentino Rossi. Il Dottore è un pò preoccupato, ecco le dichiarazioni riportate da Motorsport.com: “E’ stata una giornata difficile. Stamattina avevamo iniziato abbastanza bene, perché avevo un buon ritmo, più veloce rispetto a ieri. Poi avevamo una lunga lista di cose da fare ed abbiamo lavorato molto sul setting per cercare di migliorarlo. ...

VALENTINO ROSSI compie 39 anni : Il campione di Tavullia ha compiuto 39 anni. All'insegna delle due ruote, vista la sua passione infinita verso questo sport. Un personaggio che in ogni parte del mondo ci invidiano, per via della sua carriera formidabile. Un vero re della moto ed un'autentica leggenda dello sport italiano. A 39 anni il 'Dottore' vuole continuare a stupire Quella di venerdì 16 febbraio è stata una giornata speciale per il mondo dello sport. Valentino Rossi ha ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (sabato 17 febbraio) : VALENTINO ROSSI deve risolvere i problemi della Yamaha. Dovizioso sfida Marquez : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata (sabato 17 febbraio) dei Test 2018 di MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Un day-2 importante per Valentino Rossi, costretto a risolvere le problematiche di natura elettronica con la sua M1. Il male atavico di cui è afflitta la moto nipponica sembrerebbe proprio quello, facendo delle valutazioni nel confronto in pista con Honda e Ducati. Ci sarà molto da lavorare per il ...

VALENTINO ROSSI - buon compleanno/ “Guidare la mia M1 è il miglior modo di festeggiare” : Valentino Rossi compie 39 anni: buon compleanno Dottore! Papà Graziano rivela: “Stava per diventare un pilota Ferrari”. Le ultime notizie sul pilota della Yamaha(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 19:06:00 GMT)