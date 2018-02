Previsioni meteo | neve in arrivo da giovedì Ondata di gelo storica sull' Europa col Burian

Previsioni meteo - arriva il Burian : grande preoccupazione per l’impatto del gelo siberiano sulla filiera orto-frutticola : Il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo e i frutteti pronti alla fioritura dopo un mese di gennaio caldo con temperature massime di 3,3 gradi superiori alla media. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per l’ondata di gelo siberiano in arrivo sull’Italia. A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i danni ...

Previsioni meteo Lombardia : aria fredda e nuvolosità in aumento : Per i prossimi giorni – si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Lombardia – il bacino del Mediterraneo continuerà ad essere interessato da una circolazione depressionaria, legata ad una più ampia struttura di bassa pressione in discesa dal nord-est Europa, con associata aria molto fredda continentale. Oggi in Lombardia parzialmente soleggiato, da domani sono attese giornate per lo più nuvolose, specie in pianura. Giovedì ...

Un vortice ciclonico si è posizionato sul mare Tirreno e condizionerà il tempo su molte regioni italiane. Il team del sito www.iLmeteo.it comunica che per i prossimi giorni le precipitazioni ...

Sci alpino - Previsioni meteo Olimpiadi PyeongChang 2018 : folate di vento e freddo polare. I programmi saranno stravolti e si rischia la cancellazione? : Un peggioramento del meteo è annunciato per la giornata di venerdì 23 febbraio sopra il cielo di PyeongChang dove si stanno disputando le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le Previsioni non sono estremamente confortanti e infatti gli organizzatori hanno deciso di stravolgere il programma di sci alpino anticipando la combinata femminile di un giorno: le ragazze scenderanno giovedì 22 febbraio, giorno in cui è anche previsto lo slalom ...

Previsioni meteo : in Italia arriva Burian - il terremoto meteorologico : Come abbiamo potuto notare nelle ultime ore, l'Italia sta attraversando una fase meteorologica piuttosto delicata, in quanto si stanno incontrando diverse masse di aria depressionaria che non fanno altro che abbassare le temperature in maniera piuttosto repentina. Pare proprio che il vero inverno sia iniziato: nel week-end, le temperature sono state molto basse e si sono verificati fenomeni nevosi in diverse zone d'Italia. Questa volta, le ...

Previsioni meteo Piemonte : aria fredda dal Nord Europa - a fine mese sarà pieno inverno : Un primo impulso di aria fredda dal Nordest d’Europa giungerà sul Piemonte tra martedì e mercoledì, riportando le minime della notte sotto lo zero. Secondo l’Arpa regionale le precipitazioni saranno scarse, attese solo deboli piogge e nevicate da 700-800 metri. Secondo la Società Meteorologica Italiana fino al 27 febbraio si prevede una tendenza a temperature più fredde rispetto alla media del periodo, con la possibilità di neve fino ...

Previsioni meteo - maltempo e neve a bassa quota. "Poi affondo gelido dalla Russia" : Sarà una settimana tra pioggia e fiocchi bianchi che potranno cadere anche in pianura. Gli esperti gurdano a fine mese: c'è chi vede irruzioni fredde epocali, chi resta più cauto. Ma la tendenza è ...

Meteo Roma. A Roma domenica sono previsti cieli molto nuvolosi con deboli piogge e possibili schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 13°C,...

