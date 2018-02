Napoli | la camorra apre il fuoco | colpi di pistola tra la folla al rione Sanità | indaga

Napoli - la camorra apre il fuoco : colpi di pistola al rione Sanità - indaga la polizia : colpi di pistola al rione Sanità. Sono stati ritrovati bossoli in vico Carrette, nel cuore di Napoli, dove insiste una piazza di spaccio. indaga la polizia.

Napoli - patto tra narcotrafficanti e clan di camorra : sequestrato un vero e proprio arsenale : Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli la Polizia di Napoli, con l’impiego di oltre cento uomini, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di promotori e sodali di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ritenuta in rapporti d’affari con i clan di camorra operanti nell’area orientale di Napoli. Le indagini dei ...

Napoli - Vincenzo De Luca al giornalista di Fanpage : “Via - via la camorra da qui” : “Perché ci avete chiamato camorristi?”. “Via la camorra, via, via, qui solo persone civili”. Vincenzo De Luca torna ad attaccare Fanpage, testata giornalistica protagonista dell’inchiesta sui rifiuti in Campania. Dopo il lungo video postato su Facebook nel quale definiva il reportage “un’operazione camorristica e squadristica”, il giornalista del sito napoletano, Antonio Musella, ha chiesto conto ...

Napoli : inchiesta rifiuti su De Luca Jr. - il governatore insorge : 'usano la camorra per ricattarci' : 'Sono gli assassini della nostra gente, i rifiuti devono andare a casa' attacca il leader del M5S. Per il presidente della Regione si tratta di una manipolazione strumentale. Intanto la magistratura ...

Traffico di droga sull'asse Amsterdam-Napoli : catturato in Olanda il narcos della camorra : Arrestato ad Amsterdam un narcotrafficante latitante da tre anni, in fuga dopo una condanna per Traffico di droga. I carabinieri del nucleo Investigativo di Torre Annunziata, guidati dal maggiore...

Napoli - DUPLICE OMICIDIO DI CAMORRA/ Ultime notizie - Miano agguato fatale : in corso guerra : NAPOLI, DUPLICE OMICIDIO nel quartiere di Miano: Antonio Mele e Biagio Palumbo vittime di un agguato, in corso una guerra di CAMORRA tra le famiglie Lo Russo e Nappello(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 02:30:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Napoli : agguato Camorra - due morti in auto a Miano (7 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Napoli, agguato della Camorra a Miano. Salvini rilancia su leva obbligatoria contro razzismo e terrorismo. Ema, Milano scrive a Corte Ue. (7 febbraio)(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 20:40:00 GMT)

Napoli - la camorra torna a sparare : due uomini uccisi in auto : La camorra torna a sparare: due uomini a bordo di una Peugeot sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nella seconda traversa di via Janfolla, all' altezza dell'isolato 1, nel quartiere di Miano. Sul ...

In punta di piedi/ Su Rai 1 il film anticamorra con Bianca Guaccero : D'Alatri - "Napoli è un set inesauribile!" : "In punta di piedi" è il nuovo film tv con Bianca Guaccero che andrà in onda questa sera, lunedì 5 febbraio 2018, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 19:54:00 GMT)

Napoli - donna boss uccisa con tre colpi al volto : l'ombra della faida di camorra : Due colpi per fermarla, altri tre da distanza ravvicinata per finirla. Chi ieri sera ha sparato a Annamaria Palmieri, di 54 anni, la donna trovata morta nel Bronx di San Giovanni a Teduccio, non...

