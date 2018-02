L' Istituto comprensivo Crosia Mirto recluta un esperto formatore madrelingua inglese

La robotica sbarca all'Istituto comprensivo 2 di San Salvo : Esso rappresenta la sfida di una scuola fortemente legata all'ambiente e al territorio e, al tempo stesso, aperta al mondo per creare il 'cittadino digitale' capace di affrontare scenari sempre più ...

Juve Stabia- I ragazzi dell'Istituto comprensivo "2 Panzini" protagonisti insieme alle Vespe : Lo sport come rispetto della legalità, come lo strumento cardine per trasmettere i sani valori dello sport, quell'alea di purezza e moralità che costituiscono la base principale per essere cittadini attivi e responsabili e combattere ogni forma di violenza e prevaricazione. Lo stesso concetto di fair ...

Scuola - open day all'Istituto comprensivo Lucca 4 : L'impiego della robotica educativa nella Scuola può essere di grande aiuto perché favorisce la realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e ...

Open week e open day presso l'Istituto comprensivo "Don Bosco " Manzoni" : Flop Epifania e 2 giugno Condividi Tweet Le notizie più commentate Lutto per l'attore Riccardo Scamarcio, muore il padre Emilio Cronaca gio 16 novembre Aveva 64 anni. Grande tifoso della Fidelis ...

Open days dell'Istituto comprensivo "Verdi-Cafaro" : ... salvato grazie alle pratiche di primo soccorso Condividi Tweet Le notizie più commentate Lutto per l'attore Riccardo Scamarcio, muore il padre Emilio Cronaca gio 16 novembre Aveva 64 anni. Grande ...

I genitori a scuola per formarsi. Iniziativa dell'Istituto comprensivo : Le attività si sono svolte presso la scuola media cittadina, di viale della Scienza in Mirto. Il corso, giunto alla quarta edizione, è stato articolato in tre incontri pomeridiani, e in particolare: ...

A San Romano il concerto di Natale dell'Istituto comprensivo Lucca 3 : L'istituto comprensivo Lucca 3 come ogni anno organizza il concerto di Natale . L'appuntamento è per venerdì (15 dicembre) alle 18 all'auditorium di San Romano. Ad esibirsi saranno gli alunni e le ...

Open Day all'Istituto Omnicomprensivo. Porte aperte a studenti e famiglie : Laboratori di lingue, informatica e social media marketing, progettazione, scienze, arte, ma anche simulazioni bancarie, esposizioni, primo soccorso e sport: tutto pronto per accogliere e far ...