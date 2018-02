Lipsia-Napoli | Europa League 2018 | programma | orari e tv Le probabili formazioni | ampio

Napoli - niente RB Lipsia per Milik : Arkadiusz Milik , attaccante del Napoli , non verrà convocato per la sfida contro l'RB Lipsia. Lo riporta Sky Sport , con il centravanti polacco che verrà lasciato a casa. Probabile, invece, la convocazione per la sfida di lunedì sera contro il Cagliari.

Lipsia-Napoli in tv : orario e info streaming su dove vedere la partita : Alle ore 19 di giovedì 22 febbraio 2018 il Napoli giocherà il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Lipsia per cercare una clamorosa rimonta dopo la sconfitta in casa della scorsa settimana. La partita potrà essere seguita sia in diretta tv sugli appositi canali di Sky, sia in streaming utilizzando la piattaforma Sky Go. Lipsia-Napoli, ultime news e probabili formazioni Il 3-1 subito dai partenopei al San Paolo nell'andata ...

Napoli-Lipsia - l’agente di Hamsik : “Marek può giocare. L’obiettivo è lo scudetto ma…” : La sfida tra Napoli e Lipsia si avvicina, tra poche ore si scende in campo. Dopo le dichiarazioni di Sarri in conferenza, anche Martin Petras, agente del capitano degli azzurri Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Crc informando delle condizioni del suo assistito e facendo il punto sul match di stasera. Ecco le sue dichiarazioni: […] L'articolo Napoli-Lipsia, l’agente di Hamsik: “Marek può giocare. L’obiettivo è ...

Lipsia-Napoli : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : La partita sarà visibile anche in streaming attraverso SkyGo per gli abbonati Sky. probabili formazioni Sarri dovrebbe attuare ancora un corposo turnover, magari dando però spazio a qualche ...

NAPOLI - SARRI / Europa League - disastro con il Lipsia : i quotidiani bocciano il tecnico toscano : NAPOLI, SARRI imbufalito con la sua squadra dopo la sconfitta contro il Red Bull Lipsia per 1-3 al San Paolo, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2017/2018.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 14:08:00 GMT)

Napoli-Lipsia - una sconfitta che fa discutere : Desta qualche perplessità la scarsa concentrazione degli azzurri contro i tedeschi di Hassenhutt, snobbati per dare la precedenza al sogno scudetto

Pagelle/ Napoli-Lipsia (1-3) : i voti della partita. Male il centrocampo azzurro (Europa League sedicesimi) : Pagelle Napoli Lipsia: i voti della partita a tutti i protagonisti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. La capolista della Serie A ospitava la formazione tedesca(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:42:00 GMT)

Video/ Napoli Lipsia (1-3) : highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi) : Video Napoli Lipsia (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa League. Che disfatta per gli azzurri di Sarri al San Paolo!.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:48:00 GMT)

Napoli - Coppa indigesta. Il Lipsia ribalta Sarri e l'Europa resta un tabù : Napoli - È andata come doveva andare: niente ritiro, niente titolarissimi e una prestazione non da Napoli. Al San Paolo gli azzurri salutano l'Europa League, passa il Lipsia (1-3) al cospetto di una squadra non sufficientemente motivata, troppo molle nell'approccio e deficitaria nell'intensità. Senza sei titolarissimi è dura, e poi in Europa non è la stessa cosa. Tanto più che l'avversario si chiama Lipsia, presentatosi quasi ...

Napoli - Sarri/ Europa League - furia dopo il Lipsia : "Non abbiamo onorato la maglia" : Napoli, Sarri imbufalito con la sua squadra dopo la sconfitta contro il Red Bull Lipsia per 1-3 al San Paolo, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2017/2018.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 01:36:00 GMT)

