Assobiomedica chiede impegno a candidati | ecco la ricetta del rilancio

(Di martedì 20 febbraio 2018) Roma, 20 feb. (AdnKronos Salute) – Rifinanziamento e rafforzamento della governance del Servizio sanitario nazionale, superamento dei silos di spesa, acquisti basati sul valore delle tecnologie mediche, introduzione precoce dell’innovazione e ammodernamento del parco tecnologico, agevolazioni agli investimenti in ricerca e innovazione, valorizzazione della ricerca scientifica e della collaborazione tra industria e mondo scientifico. Sono questi i punti principali del manifesto lanciato dae presentato oggi aidei principali schieramenti politici in vista delle elezioni del 4 marzo, nel corso del dibattito “Le sfide per la salute del Paese. 2018-2023: una road map per l’industria e la sanità del futuro”, in corso a Roma.“Serve un piano industriale per la nostra filiera -ha spiegato Massimiliano Boggetti, presidente di ...