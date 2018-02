Nuove canzoni di Beyoncé per il prossimo album di inediti? Primi titoli e collaborazioni

Meta e Moro - assi da Festival : "Ora Nuove canzoni insieme" : nostro inviato a Sanremo Uno dice dell'altro: 'È un combattente'. L'altro risponde: 'È un guerriero'. Ermal Meta e Fabrizio Moro sono nei camerini di Domenica In e hanno appena cantato Non mi avete ...

Meta e Moro - assi da Festival : Ora Nuove canzoni insieme : nostro inviato a SanremoUno dice dell'altro: «È un combattente». L'altro risponde: «È un guerriero». Ermal Meta e Fabrizio Moro sono nei camerini di Domenica In e hanno appena cantato Non mi avete fatto niente mentre il pubblico applaudiva non solo la loro canzone ma anche la loro avventura. Hanno vinto il Festival di Sanremo conquistando anche un altro primato: sono i primi numeri uno che hanno ...

Sanremo 2018 testi di tutte le canzoni di Big e Nuove Proposte in gara : Sanremo 2018 testi. Dal 6 al 10 febbraio si terrà il 68° Festival della Canzone Italiana, la competizione canora più attesa dell’anno che vedrà alla conduzione Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo In gara sono stati selezionati 20 Big e 8 Nuove Proposte. Gli artisti si sfideranno quindi nelle canoniche cinque serate di Sanremo 2018, tra cui una dedicata ai duetti in cui i Big proporranno il ...

Sanremo - la gara delle Nuove Proposte : i nomi dei giovani e le loro canzoni : Le otto Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 canteranno per la prima volta sul palco dell'Ariston nel corso delle due serate di mercoledì 7 e di giovedì 8 febbraio, e i loro brani, a differenza di quelli dei Campioni, potranno essere già ascoltati prima dell'inizio della manifestazione canora. Quattro di essi canteranno nella serata di mercoledì mentre gli altri quattro in quella di giovedì e dopo la loro prima esibizione potranno essere ...

Drake con le sue Nuove canzoni ha soffiato un record a Taylor Swift : Per Drake e per le sue due nuove canzoni “God’s Plan” e “Diplomatic Immunity” (ascoltale qui) il successo non si è fatto attendere. Grazie a questi brani contenuti nel suo nuovo EP “Scary Hours”, il rapper canadese è diventato il nuovo re di Spotify, soffiando un primato che fino ad ora era stato di Taylor Swift. [arc id=”be2fe691-27f6-43e6-8483-2035941aa99c”] Stiamo parlando in particolare ...

Cosmo ti dà un assaggio del prossimo album : ecco le Nuove canzoni “Tu non sei tu” e “Quando ho incontrato te” : Cosmo è pronto a pubblicare il suo nuovo doppio album di inediti. Si intitola "Cosmotronic" e sarà diponibile ovunque dal 12 gennaio 2018. Il cantautore e producer di Ivrea non sta più nella pelle e non vede l'ora di condividere il suo nuovo progetto discografico con i suoi fan. Il video è fuori. Turbo/Attraverso lo ...

Sanremo 2018 Nuove Proposte : ecco concorrenti e canzoni in gara al Festival : Sanremo 2018 Nuove Proposte. Durante la trasmissione Sarà Sanremo 2018, andata in onda in diretta su Rai 1 venerdì 15 dicembre 2017, sono stati scelti i nomi degli artisti che parteciperanno al prossimo Festival della canzone italiana nella sezione Nuove Proposte. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Sanremo 2018 Nuove Proposte: concorrenti e canzoni in gara La serata è stata condotta da Claudia Gerini insieme a Federico Russo. Al loro fianco ha ...

Brunori Sas : aggiunte Nuove date al Tour Brunori a teatro " canzoni e monologhi sull'incertezza : Dopo l'annuncio del sold out e l'aggiunta di una seconda data al teatro Arcimboldi di Milano , raddoppiano anche gli appuntamenti in programma a Roma e Torino con nuovi spettacoli: il 10 aprile all'...