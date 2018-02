Inter | Spalletti è a rischio | ma la colpa è solo la sua?

Sprofondo Inter a Marassi. Il Genoa domina : è 2-0. Spalletti - la crisi è nera : Il Genoa fa ripiombare l'Inter nella crisi. I nerazzurri cadono a Marassi nel'anticipo , 2-0, e falliscono il controsorpasso sulla Roma vittoriosa nel pomeriggio ad Udine. Un'autorete, sfortunatissima,...

Inter - Spalletti : 'Non abbiamo fatto una prestazione bruttissima...' : ... siamo stati in partita e aspettavamo l'episodio giusto, invece è arrivato l'autogol che ci ha creato problemi - ha spiegato parlando ai microfoni di Premium Sport -, perché siamo in un momento di ...

Inter - Spalletti lancia l’allarme : “siamo troppo fragili” - crisi senza fine? Il tecnico si sfoga : Brutta prestazione dell’Inter nella gara di campionato contro l’Inter, le cose si mettono male adesso per i nerazzurri. Al termine della partita ecco l’analisi del tecnico Luciano Spalletti ai microfoni di Premium Sport: “Quando ti capita un episodio come l’autorete che ci ha mandato al riposo in svantaggio non riesci a ricavare tutta la fiducia possibile per riuscire a fare benissimo. Nella ripresa però abbiamo ...

Inter - Ausilio su Icardi : 'Ci sono le basi per rinnovare. Spalletti? Rimarca i meriti della squadra' : Tra campo e mercato. L'Inter punta alla Champions League e intanto prepara la squadra del futuro. Obiettivo dei nerazzurri sarà quello di riuscire a mantenere anche dopo la prossima estate Mauro ...

Formazioni ufficiali Genoa-Inter : le scelte di Ballardini e Spalletti : Formazioni ufficiali Genoa-Inter – Genoa ed Inter chiuderanno questo sabato di serie A dopo le gare del pomeriggio. In serata a Marassi arriva Spalletti, con un carico di motivazioni enorme per ottenere i tre punti in palio. Di contro però avrà una squadra senz’altro ritrovata e rivitalizzata dopo l’arrivo di Ballardini. Una cura quella del tecnico del Genoa fatta di concretezza e risultati, senza fronzoli insomma. ...

Spalletti contro tutti rilancia la sua Inter. Depressi? Vinciamo : Milano - Miracoli di una vittoria, seppur stentata. E di una classifica che, anche grazie al fatto che le altre fanno tutto tranne che correre, rimane ottima. E così Luciano Spalletti, alla vigilia della gara di Genova contro il Genoa, ritrova grinta, cattiveria e pungente ironia. Già perché anche se col Bologna è stata dura e nonostante il successo mancasse dai primi di dicembre, l'Inter è ancora al terzo posto e se la crisi di risultati ...

Inter - le ire di Spalletti : "Il mercato? Non alleno una squadra virtuale" : ...tizzone che scoppietta è il tecnico Luciano Spalletti e alla vigilia del match di stasera in casa del Genoa lo fa contro il direttore sportivo Piero Ausilio e il coordinatore tecnico di Suning Sport ...

Spalletti : "Non alleno un Inter virtuale" : 'Non mi fa sorridere se si parla di rivoluzione attraverso il mercato. I giornali vengono commentati, sto pensando di suggerire al presidente di creare tre squadre, una che è la nostra, una che è la ...