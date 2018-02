Infortunio Higuain Juventus | solo contusione alla caviglia? Allegri | “Farà gli esami

Infortunio Higuain - le prime indiscrezioni sulle condizioni del Pipita : Infortunio Higuain – Si sta giocando il lunch match valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Juventus, gara che sta regalando alcune emozioni. Al 75′ la squadra di Massimiliano Allegri è in vantaggio grazie ad una rete di Alex Sandro, servito perfettamente da Bernardeschi, l’ex Fiorentina protagonista di una grande prestazione. Ma a tenere banco sono le condizioni dell’attaccante Higuain , ...

Torino-Juve : Higuain out per Infortunio - Dybala in panca. Allegri dov'è il centravanti? : Il derby per la Juve inizia in salita. Allegri deve subito rinunciare alla sua punta centrale: Gonzalo Higuain. Il Pipita al 4' si scontra con il portiere granata Sirigu in uscita per respingere una ...