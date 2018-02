Furore 2 | chi sono i nuovi attori e il numero delle puntate

FRANCESCO MONTE/ L'ex tronista ha perso 12 chili e a marzo sarà nella fiction “ Furore 2” : FRANCESCO MONTE , ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, rivela di aver perso peso grazie a Gianluca Mech e parla dei prossimi progetti professionali.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 12:25:00 GMT)

Francesco Monte : "Ho perso 12 chili. Isola? Ci andrei di corsa. A marzo sarò nella fiction Furore 2. Teresanna Pugliese? Storia chiusa" : "Ho perso 12 chili per diventare una star della fiction": è il titolo del servizio del settimanale Oggi riguardante Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che lo ha lasciato durante il Grande Fratello Vip 2 per Ignazio Moser."Ero fuori forma - confessa il ragazzo 29enne - un po' perché facevo orari folli, un po' perché sono una buona forchetta. Mi sono fatto seguire da Gianluca Mech".prosegui ...