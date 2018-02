Napoli | Di Maio | Renzi come Erdogan

Inchiesta Napoli - Di Maio : "Politici assassini della mia gente" : Il candidato premier M5s indica sullo schermo Roberto De Luca, indagato nel fascicolo che riguarda gli appalti per lo smaltimento dei rifiuti: "Quando saremo al governo inaspriremo la legge Severino"

Rifiuti e mazzette a Napoli - Di Maio : “I politici assassini della mia gente” : «Voglio farvi vedere il volto degli assassini politici della mia gente. Quando saremo al Governo inaspriremo la legge Severino che è troppo timida per i criminali politici». Così Luigi Di Maio a Genova indicando De Luca jr sullo schermo durante un incontro elettorale dov’è stato mandato in onda la prima parte della video-inchiesta di Fanpage.it. «L...

Napoli : Esposito - Di Maio ricordi Grillo assassino condannato : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – ‘Il tentativo di Di Maio di spararla grossa per nascondere le polemiche devastanti sulle truffe dei Cinquestelle con i rimborsi è troppo smaccato per non essere evidente: utilizzare parola ‘assassino’ in politica è indice di un degrado morale: ma se questo è il terreno di gioco scelto da Di Maio noi potremmo ricordagli che l’unico assassino, conclamato è passato in giudicato per la ...

L'inchiesta sui rifiuti a Napoli con le accuse a De Luca jr. Di Maio : 'a casa' : Pubblicato un nuovo video in cui viene utilizzato come esca, per provare casi di corruzione, un ex camorrista. Il presidente campano: utilizzano camorristi per ricattarci, ma andremo avanti come un ...

Napoli - Di Maio contro De Luca jr : «Politici assassini della mia gente» : «Quando saremo al governo inaspriremo la legge Severino che è troppo timida per i criminali politici». «Quando votate questa gente, il Pd e Forza Italia, non solo fate male alla democrazia, ma fate del male a voi stessi»

Rifiuti a Napoli - Di Maio contro De Luca jr : "Politici assassini della mia gente" : Il candidato premier M5s attacca l'assessore comunale a Salerno indagato nell'inchiesta di Napoli: "Quando saremo al Governo inaspriremo la legge Severino che è troppo timida per i criminali politici"

Napoli - De Luca : “Usano i camorristi per ricattarci”. Di Maio : “Loro sono gli assassini politici della mia gente” : “Usano i camorristi per ricattarci, non perdete tempo”. Il governatore dem della Campania Vincenzo De Luca di fronte all’inchiesta di Fanpage e alla successiva apertura di un’indagine in cui è coinvolto anche il figlio Roberto continua a minimizzare. E anche se ieri, subito dopo la pubblicazione dei video in rete, è corso ai ripari facendo licenziare il direttore della Sma, oggi insiste: “Andremo avanti a carro ...

Inchiesta Napoli - Di Maio : politici assassini della mia gente : "Voglio farvi vedere il volto degli assassini politici della mia gente. Quando saremo al governo inaspriremo la legge Severino, troppo timida per i criminali politici". Così il candidato premier M5s, ...

Inchiesta rifiuti Napoli - De Luca : “Ai giornalisti do un messaggio d’affetto : state sereni”. E attacca M5s e Di Maio : “Come dicono le Scritture, siamo nati per soffrire. Quindi, dobbiamo soffrire per questi altri 20 giorni fino al 4 marzo”. Inizia così il lungo monologo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo consueto appuntamento del venerdì, su Lira Tv. E sferra sciabolate e fendenti al M5s e ai giornalisti di Fanpage per la loro Inchiesta giornalistica, da cui è partita l’indagine della procura di Napoli per ...

il giorno di Di Maio a Napoli - tra caso massoni e rimborsi : Luigi Di Maio sceglie le strade del suo collegio in Campania per percorrere gli ultimi chilometri della prima parte del 'rally' che lo porterà fino alle elezioni del 4 marzo. Oggi tappa a Napoli e ...

È il giorno di Di Maio a Napoli - tra caso massoni e rimborsi : Luigi Di Maio sceglie le strade del suo collegio in Campania per percorrere gli ultimi chilometri della prima parte del 'rally' che lo porterà fino alle elezioni del 4 marzo. Oggi tappa a Napoli e dintorni per il candidato premier che ha scelto luoghi simbolo del capoluogo partenopeo, dal salotto buono della città a zone più periferiche per concludere nel paese natale: Pomigliano D'Arco.Due le questioni spinose sullo sfondo ...

M5S - Di Maio presenta i candidati : a Napoli una ricercatrice del Cnr : «Voglio dare all'Italia il gruppo parlamentare migliore che habl avuto. Queste sono persone super competenti», così Luigi Di Maio nella conferenza stampa in corso al Tempio di...

Fico contro Siani a Napoli. La carica dei big M5s nei collegi uninominali. Anche Di Maio in campo : Anche se, fonti M5s, riferiscono che molti saranno interni al mondo pentastellato. Per esempio Roberto Fico, già capolista nel proporzionale, sfiderà nel collegio Vomero-Arenella il candidato Pd ...

Fico contro Siani a Napoli. La carica dei big M5s nei collegi uninominali. Anche Di Maio in campo : Tra interviste in tv, rally elettorale, riunioni e telefonate, Luigi Di Maio è alla ricerca di nomi da candidare nei collegi uninominali. Anche se, fonti M5s, riferiscono che molti saranno interni al mondo pentastellato. Per esempio Roberto Fico, già capolista nel proporzionale, sfiderà nel collegio Vomero-Arenella il candidato Pd Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani ucciso dalla camorra nell'85. In alcuni casi la ...