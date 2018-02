Maria De Filippi strappa Luca Tommassini a X Factor | sarà direttore artistico di Amici

Emma Marrone ad Amici di Maria De Filippi con L’isola aspettando il nuovo tour (video) : Il ritorno di Emma Marrone ad Amici di Maria De Filippi nella puntata in onda sabato 17 febbraio è stato accolto con calore dal pubblico: la cantautrice salentina gioca in casa nello studio del talent show che ha vinto ormai quasi dieci anni fa e di cui è stata più volte protagonista anche nelle stagioni successive come direttore artistico per le squadre in gara al serale. La cantante salentina è tornata ad Amici di Maria De Filippi durante ...

La gara a squadre ad Amici di Maria De Filippi - dal rientro di Matteo all’arrivo di Luca Tommassini : sfide e concorrenti a rischio (video) : Una nuova gara a squadre ad Amici di Maria De Filippi ha visto sfidarsi fra loro i talenti della scuola di Mediaset per il Ferro e per il Fuoco. All'inizio della puntata, viene chiamato in studio Matteo dei Black Soul Trio, per risolvere e concludere la questione aperta da due settimane. Infatti, due sabati fa la squadra del Ferro ha persone due volte di seguito la sfida a squadre, e i professori Rudy e Carlo hanno chiesto una doppia ...

Luca Tommassini farà parte di Amici di Maria De Filippi : Enfant prodige del mondo dello spettacolo, Tommassini nasce a Roma il 14 febbraio 1970, si diploma in danza classica al Balletto di Roma, si trasferisce negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio ...

Maria De Filippi - Tina Cipollari torna al suo ruolo delle origini : farà la tronista in Uomini e Donne : È un ritorno alle origini per Tina Cipollari a Uomini e Donne. Come riporta gossipetv.com , la star creata da Maria De Filippi tornerà a fare la tronista nel programma di Canale 5, come nel 2001 ...

DIRETTA - Amici di Maria De Filippi - puntata sabato 17 feb : segui lo show live : Amici di Maria De Filippi torna con la puntata del sabato, che si preannuncia più scoppiettante che mai. Vediamo qualche anticipazione e ciò che è successo durante quest'ultima settimana nella scuola più famosa d'Italia. Ieri venerdì 16 febbraio è partita la quarta sfida degli inediti tra i cantanti della scuola. I brani in gara sono quattro e appartengono a:...Continua a leggere

“Non puoi farlo!”. Uomini e Donne - Maria De Filippi costretta a intervenire. Il ‘fattaccio’ avviene dietro le quinte e la conduttrice - esasperata dall’atteggiamento di Tina Cipollari - non resta più a guardare : la sgrida davanti a tutti : Uomini e Donne, c’è voluto l’intervento di Maria De Filippi per ‘frenare’ Tina Cipollari, la storica opinionista che, specie al trono over, spesso perde le staffe. Con Gemma Galgani, certo. Le due non sono mai andate d’accordo, è apparso chiaro a tutti sin dalle prime puntate, ma questa volta la padrona di casa si è vista costretta a rimproverare Tina. Che già nelle settimane scorse era arrivata allo ...

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi del 17 febbraio : Emma Marrone ospite e le sfide delle squadre : Nuove sfide a squadre ad Amici di Maria De Filippi del 17 febbraio: anche questo pomeriggio i concorrenti della scuola si cimenteranno in prove di ballo e di canto. Dopo la sfida a squadre della scorsa settimana ridotta a tre prove soltanto, riprende il consueto torneo delle squadre del Ferro e del Fuoco ad Amici. New entry di questa settimana è la ballerina Sephora, fortemente voluta nella scuola dalla maestra Celentano, che l'ha sostituita ...

Testo e audio di Salutalo da parte mia di Einar - un nuovo inedito ad Amici di Maria De Filippi : Salutalo da parte mia di Einar è tra i nuovi inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi, nel corso dell'edizione numero 17 in onda adesso su Canale 5. Prima della fase serale, i ragazzi di Amici 17 sono chiamati a sostenere sfide a squadre. Quest'anno le squadre sono due: il ferro contro il fuoco. Tra i cantanti più apprezzati del talent show c'è il talentuoso Einar che, di puntata in puntata, sembra essere intenzionato a conquistare una ...

“A tutto c’è un limite!”. Maurizio Costanzo attacca Maria De Filippi. Non si era mai visto… Il giornalista non ci va per il sottile e critica la moglie : “Occorre darsi una regolata…” : Le ultime puntate del trono over di Uomini e Donne sono state caratterizzate da liti piuttosto colorite. Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono lasciate andare in più occasioni a intemperanza sfociate in pseuodorisse da molti considerate l’apice del trash. Le due non si sono mai amate, ma ultimamente hanno alzato i toni in modo esagerato. La cosa è stata così vistosamente esagerata che anche i fan più accaniti del programma non ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - prima tronista tra le dame? L'idea che stuzzica Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over. In arrivo la prima tronista al trono dei senior? Tina Cipollari, dopo l'addio a Chicco Nalli, stuzzica Maria De Filippi con questa idea.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 07:05:00 GMT)

TINA CIPOLLARI - TORNATA SINGLE/ Annuncio in tv - Maria De Filippi sorpresa : "Non lo sapevo" (Uomini e donne) : Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, TINA CIPOLLARI ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli. L'opinionista ha ammesso davanti a tutti di essere TORNATA SINGLE.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 14:38:00 GMT)