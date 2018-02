Francesco Monte Eva Henger | Il suo amore per Paola? Vero come quello tra me e

Eva Henger - Striscia La Notizia/ Canna-gate - la querelle con Francesco Monte continua : "smentito" Mattino 5 : Eva Henger non chiede scusa a Francesco Monte: la showgirl ungherese ha confermato a Striscia la Notizia di aver detto la verità ossia che l'ex tronista ha consumato marijuana.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 23:00:00 GMT)

“La ama ancora - me lo ha detto lui”. Francesco Monte non si è arreso : Chechu è sua. Una confessione inaspettata (fatta in gran segreto) - ma adesso proprio lei ha parlato : “Quando si sono visti…” : Inarrestabile Eva Henger prosegue a partecipare a tutte le trasmissioni che può. Fa bene, è ovvio. Cavalcare l’onda dell’Isola dei Famosi è naturalmente un buon rilancio della sua carriera, ma in tenti si chiedono perché lo faccia continuando a parlare di Francesco Monte. Il tema di cui parla è il ‘canna-gate’ scoppiato in Honduras, ma ospite di Casa Signorini, la madre di Mercedesz ha svelato altri dettagli della ...

EVA HENGER - STRISCIA LA NOTIZIA/ Canna-gate : "Non chiedo scusa a Francesco Monte - ho detto la verità" : Eva HENGER non chiede scusa a Francesco Monte: la showgirl ungherese ha confermato a STRISCIA la NOTIZIA di aver detto la verità ossia che l'ex tronista ha consumato marijuana.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:34:00 GMT)

Francesco Monte pronto a tornare con Cecilia Rodriguez : la confessione di Eva Henger a Casa Signorini : Eva Henger a Casa Signorini torna a parlare del rapporto tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip Eva Henger continua a parlare di Francesco Monte e del canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi. Ospite di Casa Signorini, l’ex moglie di Riccardo Schicchi si è però soffermata su dettagli mai svelati fino ad […] L'articolo Francesco Monte pronto a tornare con Cecilia Rodriguez: la confessione di Eva ...

Francesco Monte / Eva Henger a Striscia La Notizia : "Lui non ha le pall* per chiedere scusa!" : FRANCESCO MONTE: dopo la fredda reazione avuta nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto torna a pensare a lui e si confessa con Marco Ferri.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:59:00 GMT)

“Francesco che fai con le capre?”. Monte si è fatto beccare così : fan sotto choc. Dopo la batosta presa da Chechu e il ‘droga-gate’ - l’ex naufrago ha cambiato tutto : “Era ora di una svolta” : Francesco Monte, l’amato e odiato naufrago de L’Isola dei Famosi si è distinto per essere, suo malgrado, diventato protagonista del tanto chiacchierato droga-gate. Tornato in Italia, sebbene le polemiche proseguano, sembra aver voltato definitivamente pagina. Dopo la delusione amorosa ricevuta dalla sua ormai ex fidanzata Cecilia Rodriguez, la quale in diretta al Grande Fratello Vip ha deciso di dire addio all’ex tronista di Uomini ...

Eva Henger a Striscia : “Francesco Monte non chiederà scusa perché non ha le palle” : “Canna-gate”, nuova puntata a Striscia la notizia. Venerdì 16 febbraio su Canale 5 Valerio Staffelli telefona a Eva Henger per chiederle se vuole fare pace con Francesco Monte, come emerso da un servizio di Mattino Cinque, che fa riferimento a quanto trasmesso da Le Iene. Eva Henger: “Francesco Monte ha fumato la marijuana dentro la […] L'articolo Eva Henger a Striscia: “Francesco Monte non chiederà scusa perché non ...

“Ti aspetto”. Isola - Francesco Monte getta il cuore oltre l’ostacolo e si dichiara a Paola. Lei - però - sembra infastidita e - dopo quella frase d’amore - diventa di ghiaccio. Non le interessa nulla di lui? È Madre Natura a svelare ai naufraghi come stanno le cose tra lei e l’ex di Chechu : È già diverso tempo che Francesco Monte ha lasciato l’Isola dei Famosi eppure non si è mai smesso di parlare di lui. Beh, diciamolo, il motivo che l’ha spinto ad abbandonare il gioco è piuttosto clamoroso e quindi il fuoco ancora non si è spento. Lo sapete come è andata, vero? Eva Henger, una volta tornata in Italia, ha accusato Francesco Monte di aver acquistato e consumato della droga in Honduras. l’ex tronista, dal canto suo, ha sempre negato ...

Francesco Monte torna all'Isola 2018 per Paola Di Benedetto? : Francesco Monte tornerà all'Isola dei famosi 2018? Per Paola Di Benedetto lo farebbe, anche di corsa a quanto pare! Avete letto non bene, ma benissimo, perché il feeling tra i due non sembra essersi interrotto nonostante lui abbia abbandonato il reality show e se lei non ha dimenticato di salutarlo durante la diretta di lunedì scorso, lui non ha nascosto che Paola, la Madre Natura del programma, sarebbe un motivo valido per tornare sull'Isola, ...

Francesco Monte non ha fatto pace con Eva Henger - parla l’amico : Eva Henger non è stata perdonata da Francesco Monte: la verità a Mattino 5 Nessuna pace tra Francesco Monte e Eva Henger. Alessandro Basile, miglior amico dell’ex tronista, ha raccontato la sua verità a Mattino Cinque. Dopo il servizio de Le Iene con il tentativo di riappacificare i due ex naufraghi, che ha fatto parlare di una tregua tra loro, Alessandro Basile ha in realtà fugato ogni dubbio sottolineando che non è arrivata nessuna ...

Francesco Monte e la pace con Eva Henger : tutta la verità a Mattino 5 : Francesco Monte non ha fatto pace con Eva Henger: Alessandro Basile parla a Mattino 5 Il servizio mandato in onda da Le Iene aveva lasciato sperare ad una presunta pace tra Francesco Monte e Eva Henger. In ogni caso, le cose non stanno affatto così. I due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi non hanno ancora […] L'articolo Francesco Monte e la pace con Eva Henger: tutta la verità a Mattino 5 proviene da Gossip e Tv.

Isola - Nadia Rinaldi contro Eva Henger : 'Non ho visto Francesco Monte fumare marijuana' : Una polemica senza fine, fatta di versioni fortemente contrastanti, quella tra Eva Henger e Francesco Monte . I due 'naufraghi' dell' Isola dei Famosi sono da settimane protagonisti di uno scontro ...

Isola - Nadia Rinaldi contro Eva Henger : "Non ho visto Francesco Monte fumare marijuana" : Una polemica senza fine, fatta di versioni fortemente contrastanti, quella tra Eva Henger e Francesco Monte. I due 'naufraghi' dell'Isola dei Famosi sono da settimane protagonisti di uno...

Scandalo droga : Francesco Monte non ha fumato un bel niente? : Lo Scandalo droga all’Isola dei famosi ha fatto discutere molto in questi ultimi mesi. La vicenda, partita dalla denuncia in diretta di Eva Henger, ha portato Francesco Monte ad abbandonare la spiaggia dell’Honduras per tornare in Italia a difendersi dalle accuse di aver acquistato e fatto uso di sostanze stupefacenti. Ora, in mezzo al vortice delle accuse, qualcuno ha speso qualche parola in difesa di Monte. Si tratta dell'attrice romana Nadia ...