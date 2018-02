Addio a Bibi Ballandi | il mondo dello spettacolo a Baricella per i funerali

Addio a Bibi Ballandi - il produttore gentile dei più grandi show tv : Un coro di dolore si è levato alla notizia della scomparsa di Bibi Ballandi. Un tributo all'unisono di tanti artisti, showman e cantanti. A dimostrazione di quanto fosse il più amato, stimato e conosciuto produttore del mondo della televisione.Nato a Baricella, vicino a Bologna, il 26 giugno 1946, Ballandi, per cinquant'anni protagonista dello spettacolo italiano, è stato il re del sabato sera di Raiuno. Lavorava per la tv di Stato dal ...

Morto Bibi Ballandi - Addio allo storico produttore tv di Renato Zero - Celentano - Fiorello e tanti altri : È Morto Bibi Ballandi. Lo storico produttore televisivo si è spento all'età di 71 anni, dopo aver sconfitto un tumore nel 2011. A ricordarlo, sono tutti gli artisti con i quali ha lavorato, a cominciare da Rosario Fiorello che ha annunciato lo stop temporaneo della sua trasmissione su Radio Deejay - Il Rosario della sera - che ha sospeso in segno di lutto per due puntate. La lunga carriera di Bibi Ballandi è iniziata negli anni '70, quando ha ...

Bibi Ballandi morto - Addio allo storico produttore televisivo. Fiorello sospende il suo programma di Radio Deejay : È morto a 71 anni il produttore televisivo Bibi Ballandi, che nella sua carriera ha lavorato con nomi come Celentano, Gianni Morandi, Fiorello, Panariello, Renato Zero. Ballandi, bolognese di nascita, era da tempo malato di tumore, come lui stesso aveva raccontato. “Questa sera il rosario della sera su Radio Deejay non andrà in onda. Neanche domani. Bibi Ballandi è volato in cielo. Profondo dolore”. Così su Twitter Fiorello ricorda ...

