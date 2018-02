Vicenza | lezioni di tiro a segno in una scuola | alunni al poligono

Elezioni - Vicenza ORO : per imprenditori orafi meglio un 'vincitore netto - il 95% andrà a votare : Fabrizio Visconti, alla guida della Giorgio Visconti Gioielli, è convinto che "la cosa più urgente è certamente rilanciare l'economia per cercare di far aumentare i consumi". Per Riccardo Renai, ceo ...

Comune di Vicenza. Scrutatori : come proporsi per le elezioni del 4 marzo : Da oggi, lunedì 15 gennaio, fino alla mezzanotte di giovedì 1 febbraio le persone già iscritte all’albo degli Scrutatori del Comune di Vicenza possono proporsi per la nomina per le elezioni politiche indette per domenica 4 marzo. La candidatura va presentata…Continua a leggere →